El mensaje de Juventino llegó, pero él no, lleva más de tres meses desaparecido

OAXACA.- La noche del 21 de agosto de 2021, Juventino Cruz Cruz de 34 años envió un mensaje de voz a su hija para informarle que llegaría a verla.

En el camino de su casa ubicada en Viguera, una agencia de la capital de Oaxaca, hacia su destino, desapareció. Tras la denuncia y la apatía de la Fiscalía del Estado de Oaxaca, la familia tuvo que emprender la búsqueda por cuenta propia.

"Desde el primer día que acudimos a la fiscalía a poner la denuncia, desde ese momento nos encontramos con la apatía de las autoridades. No han hecho su trabajo, es la fecha que no existen resultados en las investigaciones que tengan la certeza de dónde desapareció. Lo único que nos han dicho es que, en base a las antenas de teléfono, él desapareció en Símbolos Patrios (una de las principales avenidas y más transitadas de la capital Oaxaqueña)", explicó "Mariana" hermana de Juventino.

Según la información que la fiscalía proporcionó a la familia, cuentan con un video en donde se observa a Juventino antes de ser desaparecido, sin embargo, el material no les ha sido compartido y sólo les mostraron algunos fragmentos. La carpeta de investigación tampoco ha sido puesta a su alcance en su totalidad y menos explicado que contiene.

PUEDES LEER: Pierde curul diputado oaxaqueño; pretendía rendir protesta vía Zoom desde el penal









"El expediente está bastante grueso, pero no nos dan el acceso completo, no explican nada, ya nos cambiaron al ministerio público. No se nos notificó. Cuando nos atendieron la primera vez nos asignaron unos agentes bastante incompetentes, se presentaron en el domicilio de mi mamá, nos gritaron, nos llamaron mentirosos, nos dijeron que nosotros realizáramos las investigaciones para que les diéramos la información, de ellos no hemos tenido ni un resultado, todo lo que ellos tienen en su carpeta se lo hemos dado nosotros, investigando nosotros con nuestros propios recursos", señaló.

El pretexto de la fiscalía para no realizar su trabajo -manifestó- es que no cuentan con recursos económicos ni materiales para llevar a cabo investigaciones.

"Sabemos que tienen carencias, pero como familiares llegamos a pedir ayuda y lo que encontramos es la queja de sus carencias, nuestros problemas quedan en segundo término y no vemos resultados".

El pasado 1 de diciembre se cumplieron 100 días de la desaparición de Juventino Cruz Cruz, quien engrosa una larga lista de personas desaparecidas en Oaxaca, pero también de la impunidad.

"Las autoridades no están haciendo nada, sólo se enfocan en personas que tienen recursos. Si se tratara de un político, un empresario con los recursos económicos para mover a las autoridades, ahí en dos o tres días desaparecen. A nosotros nos citan a una hora y nos tienen todo el día y salimos con la misma sensación e incertidumbre de no saber en dónde está nuestro familiar".





(djh)