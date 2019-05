"El Lagarto" se movía en autos de la Fiscalía: Cisneros

ARANXA ATL / CORRESPONSAL 13/05/2019 11:41 a.m.

Xalapa, Veracruz (La Silla Rota).- A cuatro días de la aprehensión de Jesús "N" ''El Lagarto'', presunto autor de la masacre de 13 personas en Minatitlán, el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos criticó que la Fiscalía General del Estado (FGE) a cargo de Jorge Winckler Ortiz, no haya girado las órdenes de aprehensión correspondientes, cuando además, el detenido "se movía en carros de la FGE".

Cisneros Burgos detalló que tras su captura por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), ''El Lagarto'' ha hecho declaraciones que no convienen a Winckler Ortiz.

"Hasta la fecha no tiene orden de aprehensión, cuando ha sido una persona que cobraba piso, que extorsionaba y que levantaba personas en Minatitlán. Y tenemos dudas muy razonables de que este señor se movía en carros de la Fiscalía del Estado".

Cuestionado sobre el tema, dijo que ya se está integrando en la carpeta de investigación de la FGR; pero que es "demasiado sospechoso" que la FGE no haya girado una orden de aprehensión, "por eso no los agarran, porque los tienen en la casa".

En ese sentido, dijo que no pueden tener confianza en un procurador que no subió a Plataforma México más de 150 órdenes de aprehensión, por lo que esta administración no se sentará a la mesa con "presuntos delincuentes", además de que tienen sospechas fundadas de que forma parte del crimen organizado.

El caso del Fiscal, dijo, será un parteaguas para saber quiénes están del lado de la justicia, o de un grupo por interés propio.

Sobre un posible juicio político como resultado de la denuncia interpuesta por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) dijo que eso sería determinación de la propia FGR, por lo que no puede adelantarse a confirmar que habrá un procedimiento de ese tipo.

"Eso lo va a determinar la carpeta que integre la FGR, eso ellos lo determinarán, no hay que irnos adelantando. Lo que sí les puedo decir es que es increíble tanto cinismo de una persona, y que haya solicitado tantos amparos por querer perpetuarse ahí, aún en contra, de todas las cosas que son cada día más evidentes, y es verdaderamente increíble, que haya delincuentes de cuello blanco desde el gobierno, y más dentro de la procuración de justicia".

Finalmente, dijo que el "parteaguas" también se aplicará a las bancadas del Congreso de Veracruz en caso de iniciarse un juicio político.

