El "infierno" de la Guardería ABC; 10 años de impunidad

REDACCIÓN 04/06/2019 09:00 p.m.

"Si el infierno existe, ahí estaba".

La morgue era el último lugar a donde querían llegar los papás de los niños, aquel 5 de junio de 2019, luego del incendio en la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora.

En la morgue, "tenía que anunciar en voz alta el nombre de la niña o niño identificado", cuenta la psicóloga Olga González en su texto El Crujir de los Dientes, cuando se cumplieron cinco años de la tragedia.

"NADIE NADIE NADIE quería escuchar el nombre de su hijo. Nadie quería que mi boca pronunciara ese nombre. Ni siquiera yo quería hacerlo; al decir el nombre se escuchaban gritos, la gente se abría en una valla para dar paso a los papás del bebé que se había nombrado, los familiares no podían ni avanzar, no podían ni caminar se desmayaban en el camino, todavía me preguntaban: ¿está muerto? Ellos ya sabían pero querían que yo les dijera otra cosa... ¿Estas segura que está muerto? ¿Están seguros que es mi hijo (a)?, las mamás todavía con los uniformes del trabajo, desgarradas...se arrastraban literalmente se arrastraban por el piso porque no podían caminar pero querían llegar, la ambulancia estaba ahí, les daban oxígeno, había quienes tardaban hasta 30 minutos en caminar unos cuantos metros, no había otra cosa que hacer más que extender la mano", cuenta.

Hace diez años, un incendio estremeció a la sociedad sonorense. Un incendio donde fallecieron 49 niños y más de 100 resultaron heridos. Una tragedia que quedó entre la corrupción y la impunidad.

Así lo dicen los familiares de los niños que fallecieron ese día. Padres que siguen exigiendo justicia, a diez años.

LA TRAGEDIA

Ese 5 de junio, en el predio ubicado en la esquina de las calles Ferrocarrileros y Mecánicos, de la colonia Y Griega, los niños asistieron a la estancia como todos los días. Eran 179 pequeños ahí adentro.

Eran alrededor de las 15:00 horas cuando un incendio ocurrido en la bodega que compartía edificio, perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, comenzó a extenderse.

En la bodega se encontraban archivos del departamento de Control Vehicular de la Secretaría de hacienda del Gobierno del Estado de Sonora, y donde se resguardaban placas de vehículos.

El almacenamiento se instaló un año después que la guardería, y no contaba con las medidas de seguridad como alarmas contra incendios, extintores y salidas de emergencias.

Durante el incendio, los niños dormían la siesta. Las llamas alcanzaron la estancia infantil y en cuestión de minutos, el incendio en la Guardería ABC ya era incontrolable.

Las labores de rescate se activaron. Maestras, civiles, policías, paramédicos, todos trabajando para salvar a los niños que dormían, sin embargo, el saldo fue de 49 niños fallecidos, la mayoría por asfixia. Otros más por quemaduras graves.

Un día después, el entonces presidente, Felipe Calderón, ofreció sus condolencias a las víctimas. Frente a los familiares, prometió justicia y castigo a los culpables. Sin embargo, no fue así.

10 AÑOS DE IMPUNIDAD

La tragedia no fue un accidente, sino el resultado de actos de corrupción y descuido sobre el mantenimiento y seguridad que existe en las escuelas infantiles.

En 2016, la comisión del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que hubo numerosas irregularidades en el inmueble que funcionaba como estancia infantil, especialmente en los rubros de protección civil y requerimientos mínimos de seguridad, como la falta de extintores, salidas de emergencias, detectores de humo, etc.

Los responsables de las condiciones que permitieron la tragedia pertenecían a los tres niveles de gobierno.

Fue hasta 2017 cuando sentenciaron a 19 exservidores públicos estatales y municipales. Recibieron penas que van desde los 10 a 29 años de prisión. Sentencia que llegó demasiado tarde

Sin embargo, no hay condena a los propietarios Gildardo Urquídez y Matilde Gómez del Campo, prima de Margarita Zavala, esposa del expresidente. Tampoco hubo castigo para funcionarios de alto nivel.

10 años después, el Instituto Mexicano de Seguro Social presentó una denuncia contra el exmandatario estatal de Sonora Eduardo Bours, quien pudiera ser responsable de la tragedia en la Guardería ABC

La denuncia fue presentada por Francisco Morales Oviedo, representante del IMSS el mismo día en que el presidente anunció la llegada de Zoe Robledo, como nuevo titular del organismo.

Por su parte, la Fiscalía General de la República advirtió a los padres de los 49 niños que perdieron la vida en la guardería ABC que omitirá la hipótesis de un posible "incendio intencional", pues no hay evidencias y pidió a los familiares aportar más pruebas al caso.

Esto luego de que en enero de 2010, el perito estadounidense David Smith realizó un estudio sobre el siniestro de la Guardería ABC y concluyó que el incendio fue provocado.

Sin embargo, según información de Proceso, para Gabriel Alvarado, abogado de la asociación "Manos Unidas por Nuestros Niños", consideró que este proyecto de desestimar las investigaciones es la "experiencia más negativa" en un decenio de batallas legales por encarcelar a los responsables del siniestro.

Sinceramente en estos casi diez años desde que pasó la terrible tragedia no nos había tocado una experiencia tan negativa, en un inicio de gobierno, sobre todo con una persona (Andrés Manuel López Obrador) que esperábamos que ocurriera exactamente lo contrario", lamentó el litigante.

