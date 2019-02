El fracaso de la coalición Por Puebla al Frente para la gubernatura

CLAUDIA LEMUZ / CORRESPONSAL 27/02/2019 08:42 p.m.

PUEBLA.- Aunque en este momento Acción Nacional carece de un perfil con un nivel de conocimiento similar al de su adversario político por Morena, Luis Miguel Barbosa Huerta, dejó pasar la oportunidad, durante la precampaña, de posicionar a quien será el o la candidata del albiazul a la gubernatura en la elección de este año.

Los poblanos regresarán a las urnas el 2 de junio, luego de que el 24 de diciembre pasado, la gobernadora Martha Erika Alonso Hidalgo murió cuando el helicóptero en el que viajaba con su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, se desplomó.

Tras la muerte del matrimonio panista, sus aliados políticos tuvieron diferencias con la dirigencia estatal y eligieron no ratificar la coalición Por Puebla al Frente que el año pasado les dio el triunfo en las urnas.

Es decir, mientras Morena sumó a su coalición al Partido Verde Ecologista, minutos antes de que venciera el plazo para inscribir convenios ante el Institucional Nacional Electoral, la dirigencia estatal del PAN fue incapaz de volver á a convocar al PRD, Movimiento Ciudadano y los partidos estatales Nueva Alianza, Compromiso por Puebla y Pacto Social de Integración.

Fue en el año de 2010 cuando el entonces candidato a gobernador, Rafael Moreno Valle logró generara una megacoalición de partido para lograr que por primera ocasión, un partidos distintos del Revolucionario Institucional gobernara al entidad poblana, considerada hasta ese momento un bastión del priista en el país.

En esa ocasión, Convergencia, ahora Movimiento Ciudadano y en especial Nueva Alianza fortalecieron el proyecto político de Moreno Valle. Al paso de los años, los partidos estatales también sumaron a su proyecto. Sin embargo, tras su muerte, los líderes estatales se abstuvieron de repetir la suma con Acción Nacional.

Ahora, como hace casi una década, el albiazul aparecerá nuevamente solo y sus posibilidades de triunfo son remotas, de acuerdo con las encuestas publicadas por diferentes casas encuestadoras, que en el mejor de los escenarios, marcan al ex presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez como el mejor posicionado de los panistas.

Eduardo Rivera Pérez

Sin embargo, al tener Morena una ventaja, al menos dos a uno frente al albiazul, Rivera Pérez, quien en el pasado le disputó la candidatura a la gubernatura a la extinta gobernadora Martha Erika Alonso, ahora no ha manifestado su deseo de contender por las siglas de su partido.

La dirigente estatal del PAN, Genoveva Huerta, quien junto con el resto de los consejeros poblanos cedió la nominación del candidato al Comité Ejecutivo Nacional, ha mencionado que el elegido puede salir entre el ex senador Francisco Fraile y la ex directora nacional del DIF y ex panista, Ana Teresa Aranda, ambos panista que ya fueron candidatos a la gubernatura y perdieron.

También consideró al ex presidente municipal de Tecamachalco, Inés Saturnino Hidalgo y al actual edil de Atlixco, Guillermo Velázquez, quien anunció esta semana que se separará del cargo en espera de que sea elegido candidato a la gubernatura por su partido.

De acuerdo con lo declarado por el líder nacional del albiazul, Marko Cortés, será el 4 de marzo cuando el PAN presente a su candidato a la gubernatura.

Atrás quedaron perfiles como el del ex presidente municipal de Puebla, Luis Banck Serrato y el de Antonio Gali López, hijo del ex gobernador de Puebla, José Antonio Galia Fayad, quien incluso, después de haber sido postulado por Acción Nacional y sus aliados en el 2016, recientemente declaro que el triunfo lo tiene garantizado Morena el próximo 2 de junio.

De ganar Morena, sería la primera ocasión que las siglas de un partido de izquierda gana la gubernatura en Puebla, aunque los políticos que las representan han estado en la vida pública del estado desde años atrás, sólo que en ese momento representaban al PRI, PAN o PRD.

Es decir, Miguel Barbosa Huerta fue perredista, mientras Alejandro Armenta Mier y Nancy de la Sierra Arámburo priistas. Ellos tres en este momento realizan precampaña para obtener la candidatura de Morena al gobierno estatal y han coincidido que al margen de quien sea el abanderado, el Movimiento de Regeneración Nacional gobernará la entidad los próximos años.

