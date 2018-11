El exorbitante costo de la sesión de diputados panistas en un hotel de lujo

MIGUEL ÁNGEL LEÓN CARMONA/ CORRESPONSAL 01/11/2018 07:18 p.m.

Xalapa, Ver. -Diputados de Veracruz gastaron al menos 48 mil pesos en la contratación de una sala de conferencias en un hotel de Xalapa donde sesionaron durante 25 minutos de manera improvisada, debido a que el congreso local permanecía tomado por legisladores de Morena.

Dicho evento se llevó a cabo este 01 de noviembre en el hotel Gamma de Fiesta Americana Xalapa, recinto de cuatro estrellas que sirvió como sede alterna del Congreso local, dado que el original, ubicado en la calle Encanto, en Xalapa, fue tomado por legisladores morenistas quienes acusaron supuestos dictámenes que beneficiarían a ayuntamientos del Partido Acción Nacional (PAN).

LA SILLA ROTA solicitó con la gerencia del hotel la cotización de un evento similar al que realizaron hoy los legisladores veracruzanos en el salón Olmeca. El precio por seis horas es de 48 mil pesos e incluye Coffe Break, servicio de meseros y capitán, 5 lugares de estacionamiento en cortesía y vallet parking.

Carlos Fuentes Urrutia, secretario de servicios administrativos y financieros del Congreso Local fue cuestionado sobre el costo de esta contratación quien de manera tajante contestó: "No sé, no sé, no sé. Hoy no puedo hablar de nada".

En tanto, Sergio Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), que convocó a los cinco integrantes de dicho órgano legislativo al hotel Gamma se limitó a decir que fue un gasto "necesario".

Tras cuatro días de intercambio de declaraciones entre diputados de PAN y Morena, los desacuerdos fueron resueltos. Los panistas descartaron la inclusión en el orden del día de dictámenes en favor de ayuntamientos de su partido, y los morenistas liberaron los accesos al Palacio Legislativo. Al final hubo abrazos entre los contrincantes partidarios.

