El día que Oaxaca sepultó la cifra negra de abortos

Con 24 votos a favor y 10 en contra, el Congreso de Oaxaca aprobó este miércoles la despenalización del aborto durante las primeras 12 semanas de gestación, con lo que se convierte en la segunda entidad de México, junto a la Ciudad de México, en avalar una reforma de este tipo.

Las bancadas que votaron en pro fueron las de Morena, Partido del Trabajo (PT) y legisladoras independientes, mientras en contra lo hicieron diputados del PRI, PAN y Encuentro Social.

La coordinadora del grupo parlamentario de Morena en Oaxaca, Laura Estrada Mauro, expuso en redes sociales que la iniciativa busca privilegiar el respeto a la vida privada y las decisiones de las mujeres.

Señaló que, de no haberse aprobado la reforma, continuarían los abortos ilegales que de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud de Oaxaca, al año se practican 2,300 abortos clandestinos en la entidad; sin embargo, se estima que por cada interrupción que se tiene conocimiento, hay tres de las que no se tiene registro, por lo que la cifra podría de más de nueve mil abortos al año.

#EnBreve El Congreso de #Oaxaca aprobó la despenalización del #aborto dentro de las primeras 12 semanas del #embarazo.



El dictamen provocó una celebración de las organizaciones feministas y el descontento de los grupos religiosos.



Video @sofyvaldivia pic.twitter.com/1HmiSHgi7t — Tlatoani (@Tlatoani_mx) September 26, 2019

Cabe destacar que 11 años y 26 días después en que las mujeres de la Ciudad de México lograron a despenalización del aborto, el 28 de agosto de 2008, las oaxaqueñas logran la interrupción del embarazo legal en su estado.

Cuando la votación de 24 a 10 se concretaba en el Congreso oaxaqueño, legisladores a favor y en contra se lanzaban acusaciones mutuas, por lo que el grito de “Asesinos, asesinos, asesinos”, fue de inmediato respondido con el de “Sí se pudo, sí se pudo, sí se pudo”, que gritaban las mujeres de la Ola Verde, que festejó la despenalización con un abrazo de triunfo entre ellas.

Incluso en el interior del Congreso oaxaqueño aparecieron las pancartas en pro del aborto legal: “Los derechos de las mujeres no se consultan, se garantizan”, “El respeto al útero femenino es la paz”, mientras a las afueras del recinto la Ola Verde exigía “Despenalización del aborto ¡Ya!” y “Por nuestro derecho a decidir”.

Antes de aprobarse esta reforma, en Oaxaca, las únicas excepciones para no castigar el aborto era cuando una niña o mujer es víctima de violación, cuando el producto tenía malformaciones o cuando la vida de ella estuviera en peligro.

El contenido de la reforma

El texto explica que con estas reformas no se propone el aborto como un método más de planificación, sino que busca que no se enjuicie moralmente a las mujeres ni se les castigue con prisión si interrumpen su embarazo por libre determinación.

La reforma al Código Penal solo considera el aborto como delito después de la décimo segunda semana de gestación, y no “en cualquier momento de la preñez”, como decía la norma hasta este miércoles 25 de septiembre.

Se considerará delito, con castigo de seis meses a dos años de prisión, exceptuando los siguientes casos:

· Cuando el aborto sea causado solo por imprudencia de la mujer embarazada o deviniese de una causa natural comprobable;

· Cuando el embarazo sea el resultado de una violación y decida la víctima por sí o por medio de sus representantes legítimos la interrupción libre, consciente e informada del correspondiente producto, con intervención médica y hasta dentro de la semana doce de la gestación;

· Cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro en su salud o de muerte, a juicio del médico que la asista, oyendo éste el dictamen de otro médico, siempre que esto fuere posible y no sea peligrosa la demora y hasta la décimo segunda semana de la gestación;

· Cuando el aborto se deba a causas eugenésicas graves según el previo dictamen de dos peritos.

Provida seguirá defendiendo la vida

Luego de conocerse el aval de la despenalización del aborto, integrantes de la asociación civil Jóvenes Provida Mx aseguraron que no detendrán su lucha por defender la vida desde la concepción, a pesar de que el Congreso oaxaqueño votara en pro de la reforma.

“No vamos a detener la defensa de la vida, seguiremos atentos y vamos a dar la misma lucha en Hidalgo, para que no se apruebe el asesinato legal”, indicó la vocera de Jóvenes Provida Mx, Denisse Santos Cruz.

Señaló que Oaxaca da un paso atrás. “Pero aún falta la modificación a la Constitución mexicana y estaremos pendientes de este proceso, porque la vida se defiende de por vida, así que todos los que somos Provida en el país nos moveremos”, dijo.

9,200 abortos clandestinos, la cifra negra

En Oaxaca cada año se registran en promedio 2 mil 300 abortos clandestinos; pero por cada aborto registrado, existen cuatro no registrados, lo que equivale a una cifra aproximada de 9 mil 200 abortos anuales, según datos de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).

De estos, la mayoría se realizan en condiciones insalubres e inseguras. Según la dependencia, la mayoría de los abortos resultan de embarazos no deseados.

En Oaxaca, detalla, el porcentaje de nacimientos registrados de madres menores de 20 años es de 17%, cifra ligeramente más alta que el promedio nacional.

“El embarazo temprano limita las oportunidades de desarrollo de la mujer, por lo que se considera un aspecto que debe ser atendido desde distintos enfoques, tanto en el ámbito educativo como en las conductas culturales que aún prevalecen en algunas regiones oaxaqueñas”.

Además, de acuerdo con los SSO, el embarazo temprano tiene estrecha relación con la mortalidad infantil, que en México es de 24 por cada mil nacidos en promedio y para Oaxaca es de 37.1.

Por su parte, colectivos señalaron que el aborto clandestino es la tercera causa de mortalidad materna en el estado y que actualmente existen 49 carpetas de investigación abiertas contra mujeres que interrumpieron su embarazo.

De hecho, datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) revelan que en los últimos cuatro años la Fiscalía General del Estado de Oaxaca inició 56 carpetas de investigación o averiguaciones previas por el delito de aborto.

Según los datos oficiales, el promedio de casos de interrupción del embarazo, es de 16 al año.

En 2016, detalla el SESNSP, la Fiscalía General inició 16 investigaciones por aborto; en 2017 fueron 15, y en 2018, otra vez 16. A ello se suman nueve carpetas abiertas en los meses de enero a agosto de este 2019, lo que da el total de 56 casos.

Si se compara por periodo, los primeros ocho meses de 2019 reflejan una ligera disminución respecto a los mismos meses de los años previos, pues de enero a agosto de 2016 fueron 10 casos, en 2017, 13 y en 2018 igualmente nueve.

Lo logramos hicimos historia en Oaxaca Gracias a las diputados y los diputados que votaron a favor de las mujeres

Con 24 votos a favor se aprueba la despenalización del aborto.

¡Educación sexual para decidir!

¡Anticonceptivos para no abortar!

¡Aborto Legal, Seguro y Gratuito! pic.twitter.com/a9JYQJxOfw — Hilda Luis (@HildaLuis_) September 25, 2019

¿Qué es el aborto?

El aborto es la interrupción del embarazo. Cuando es bajo el Estado, se le llama Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y está permitido hasta las 12 semanas de gestación.

¿Por qué se permite el aborto hasta las 12 semanas de gestación?

Hasta las 12 semanas de gestación, el feto no ha desarrollado la corteza cerebral, que es lo que distingue a la vida humana de la animal o vegetal. Jorge Carpizo, ex rector de la UNAM, define en su ensayo "La interrupción del embarazo antes de las 12 semanas" señala que debido a que hasta ese periodo un feto no ha desarrollado la corteza cerebral es la "razón por la que dentro de ese lapso el embrión no es un individuo biológico caracterizado, ni una persona, tampoco un ser humano.

El embrión no tiene las condiciones que particularizan al ser humano, en virtud de que carece de las estructuras, las conexiones y las funciones nerviosas necesarias para ello y, desde luego, es incapaz de sufrir o de gozar. Biológicamente no puede considerársele un ser humano".