El día más letal en Sonora por covid: registra 17 muertos

En Sonora, este miércoles fue el día más mortal entre pacientes de covid-19, al registrarse 17 en sólo 24 horas, con lo que suman ya 156 decesos.

En el reporte nocturno de la Secretaría de Salud se informó que estos fallecimientos se presentaron en 14 hombres y 3 mujeres de entre 40 y 87 años, residentes de seis municipios del estado.

Las ciudades con mayor número de muertes son: San Luis Río Colorado, con 46; Cajeme, con 28; Hermosillo, con 18; Nogales, con 16 y Navojoa, con 10.

Además, este miércoles se confirmaron 119 casos positivos en la entidad, con lo que suman 1,928 casos, y esta semana se mantiene con números superiores a los 100 casos diarios.

Entre ellos, se contabilizan 28 casos pediátricos; 22 trabajadores de la salud y 18 mujeres embarazadas. Incluso, una de ellas dio a luz a un bebé sano, libre, hasta el momento de covid-19.

"La madrugada de este miércoles nació un bebé de madre positiva, de San Luis Río Colorado, están en perfecto estado de salud", declaró Enrique Clausen.

El secretario de Salud explicó que Sonora se encuentra en una etapa crítica, donde los contagios y las muertes no han disminuido y coincidió con lo dicho el pasado martes por el subsecretario Hugo López-Gatell, quien aseguró que el próximo 4 de junio sería el pico más alto de contagios.

"Hacemos el llamado al estado de Sonora: todavía les falta un buen trecho de la curva epidémica, todavía tienen una muy importante transmisión y dependen de las y los sonorenses que se reduzca esa transmisión", exhortó el funcionario federal durante la conferencia vespertina.

Pavlovich llama a sonorenses a permanecer en sus casas

De igual manera, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano llamó a los sonorenses a respetar la estrategia de #QuédateEnCasa, con el fin de disminuir el número de casos positivos en la entidad.

En este sentido, lamentó que algunos ciudadanos salgan a las calles, sin tomar en cuenta las indicaciones de las autoridades, ya que en Sonora aún falta un largo tramo que recorrer para volver a las actividades.

"Hace días les dije que estaba muy preocupada porque habíamos superado los mil contagios y teníamos 79 decesos. Hoy, 7 días después, ya rebasamos los 1, 800 casos y tenemos 139 fallecimientos. Es decir, en una semana se nos dispararon 73% los contagios y 66% las muertes", señaló en un video publicado en sus redes sociales.

En cuanto a la reactivación económica, la mandataria informó que este 1° de junio iniciarán actividades únicamente los sectores de minería, construcción, industria aeroespacial y automotriz, pero será bajo estrictos protocolos sanitarios.

Es decir, los pequeños comercios, los lugares de entretenimiento o bares no estarán abiertos a los ciudadanos, por lo que tampoco deben salir de sus casas.

"Me preocupa que confundamos el regreso a esta nueva normalidad, con un regreso a la normalidad de antes, y hasta que no se tenga una vacuna, no podemos regresar a lo que estábamos acostumbrados. Todos debemos seguir con las medidas de sanidad, y a salidas únicamente esenciales", llamó Pavlovich.

En Sonora suman ya 1,928 casos positivos de coronavirus y Hermosillo es la ciudad con más contagio, que triplicó los números de San Luis Río Colorado.

La capital sonorense lleva 611 casos, mientras la ciudad fronteriza 368, seguido de Cajeme, con 285; Nogales, con 285y Navojoa, con 92.

bl