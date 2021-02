El desgarrador testimonio de una maestra del kínder donde abusaron de niños

Casos de abusos sexuales y maltrato infantil sí se registraron en el colegio Tlatelli de Tepoztlán, pues incluso peritajes realizados a los menores lo confirmaron, dijo Florencia Ibarra, quien durante un par de meses fue maestra en esa escuela.

De acuerdo con Ibarra, ingeniera en electrónica de profesión y maestra durante más de 20 años, asegura que al enterarse de los casos de abusos en contra de los menores decidió renunciar a la escuela e informarles la situación a algunos de los padres y madres de familia.

“Ése es el motivo realmente por el cual yo salí de esa escuela al enterarme de que algunos niños platicaron, contaron a sus papás, que habían sufrido abuso ahí en la escuela por parte de la directora Mariana Ayala y su tía, la asistente”, contó la maestra en entrevista con reporteros.

Las declaraciones de los niños abusados en escuela de Tepoztlán

Aunque nunca presenció los presuntos abusos y maltratos, la maestra narra lo que los propios niños le contaron.

“Bueno, lo que cuentan los niños, porque yo no presencié obviamente nada de esto, lo que los niños cuentan es que Mariana los ponía en un círculo a todo el grupo y les pedí a dos niños, a un niño y a una niña, que se pusieran en el centro del círculo y les decía que era un juego, que era un juego de los novios y que ella le iba a decir qué hacen los novios y que ellos tenían que actuar estas cosas. Esto consistía en darse besos, en abrazarse, en tocarse, algunos niños dicen que los tocamientos eran por dentro y por fuera de la ropa.

“Si ellos no querían hacer esto, Mariana los obligaba, les ponía el dedo en el cuello y no los dejaba respirar, los aplastaba contra la pared con el dedo aquí o los encerraba en el baño, los dejaba encerrados mucho tiempo y los amenazaba que si ellos decían algo de lo que estaba sucediendo ella iba ir a sus casas en las noches a matar a sus papás, a matar a su familia, a hacerles daño”, relató la profesora.

Fueron algunos de los niños maltratados quienes le tuvieron la confianza para contarle a Florencia lo que pasaba.

“Por los niños, hubo niños que me tuvieron la confianza, se acercaron y me contaron esto. Los niños que me contaron me dijeron que esto pasaba, que tenían miedo, que tenían rabia, que Mariana era la peor persona del mundo, que había lastimado a ellos y a muchos de sus compañeros o a todos sus compañeros y que ellos querían que esto pasara.

“Muy pocos padres se han animado a hacer una denuncia porque obviamente ellos no quieren exponer a sus hijos a un interrogatorio, no quieren pues que se sepa que sus hijos vivieron esto, no quieren que sus hijos sean señalados, sean reconocidos como víctimas de esto.

Este mes madres de familia de este colegio denunciaron ante la Fiscalía General del Estado (FGE) maltratos y abusos sexuales presuntamente cometidos en contra de sus hijos por parte de la directora del plantel y una maestra más.

Hasta el momento, los padres de al menos cinco ex alumnos han denunciado estos hechos de manera oficial, sin embargo, se sabe que existen entre 26 y 29 casos de este tipo.

De acuerdo con los testimonios de las madres de familia, basados en lo que sus hijos les han contado, la directora del colegio sentaba todas las mañanas a los alumnos de preescolar en el patio y les pedía que formaran un círculo.

Ahí, ordenaba que una a una las niñas pasaran al centro del círculo y en seguida se las ofrecía como “novias” a los niños.

Una de las principales preocupaciones de la ex maestra del colegio y de los padres y madres de familia es que a pesar de las denuncias interpuestas la escuela continúa abierta.

“Eso es lo que nos tiene impactados y por eso me estoy atreviendo a venir aquí a dar la cara y sobre todo a ser la voz de estos niños y de estas familias que están con miedo, que quieren que esto pare, lo que piden estos padres es que se haga justicia, que esta persona deje de hacer daño y que sus hijos puedan sanar, que sean atendidos, que sean pues atendidos como merecen, que sean escuchados y que sean respetados sus derechos.

“Mi petición es que hagan algo, que ya se muevan, o sea ¿qué estamos esperando? Los niños están pidiendo auxilio, están pidiendo ‘atiéndanos, hágannos caso’”, expresó la maestra.

Aunque no presenció los maltratos, la profesora sí atestiguó algunas actividades “anormales” en el colegio, como el hecho de que los alumnos de preescolar estaban encerrados con candado durante el sismo del 19 de septiembre de 2017.

“El día del terremoto yo estaba ahí en la escuela y salimos, se acababa de hacer el simulacro, salimos todos al jardín, pero los niños de preescolar no salían, no estaban ahí, no salían del salón y estábamos todos preocupados, el salón se veía que se empezó a dañar la escuela y ya cuando por fin salieron los niños al preguntarle a la maestra que por qué no salían del salón me dice ‘es que el salón estaba cerrado con llave, había un candado’, ‘¿pero cómo?’, le digo, ‘¿pero tú pusiste un candado?’ y me dice ‘no, yo no puse un candado, yo ni siquiera sabía que había un candado y no tengo la llave del candado’.

“Entonces pues todo eso pues huele mal, esto no debe suceder, no se justifica, no hay manera de que pasen estas cosas”, expresó Ibarra.

De acuerdo con la ex profesora del colegio, algunos de los niños han sido sometidos a peritajes, los cuales han arrojado que sí fueron víctimas de abusos.

“Varios de los niños fueron ya sometidos a peritajes y sí dio positivo, los niños sí han sido abusados, entonces ¿qué están esperando? Necesitamos ayuda, los niños necesitan ser atendidos, necesitan ser oídos.

“Yo pienso que deberían suspender mientras se hace una investigación bien hecha a profundidad deberían de suspender las clases porque no podemos permitir que esto siga sucediendo, que el día de hoy siga pasando esto”, expresó.

Hasta ahora, la Fiscalía General del Estado ha informado que inició tres carpetas de investigación por el delito de corrupción de menores en contra la directora del colegio y de una de las maestras de dicho plantel a quienes se les señala por los hechos descritos.

“Derivado de las carpetas, esta representación social dará curso a las diligencias correspondientes para establecer el estado procesal de cada una de ellas que permita judicializar cada una de ellas.

“En este, como en otros casos, se hará valer el bien supremo de los menores, garantizando para ellos la justicia a través de los mecanismos legales que correspondan y llevando ante la justicia a quienes hayan afectado su desarrollo en armonía”, informó la Fiscalía.

También el director general del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), Eliacín Salgado de la Paz, se ha sumado a las voces que exigen que el caso sea investigado a profundidad.

“Condenamos cualquier actividad que viole la norma, venga de donde venga, no lo vamos a permitir, por eso es que estamos pidiendo una investigación exhaustiva en el asunto de ese colegio con el objetivo de clarificar las cosas y poner cada cosa en su lugar.

“Estamos para facilitar que las cosas se transparenten conforme a derecho para no violentar ni a una parte ni a la otra, el Instituto es un ente que respeta los derechos de los trabajadores de la educación, de los padres de familia y por supuesto por encima de ellos de las niñas y niños morelenses”, dijo el director.

mvf