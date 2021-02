El declive de la seguridad en tiempos de “El Bronco"

“Yo no veo nada de disparos, pareciera que no hay nada de eso que dicen, vengo seguido a Monterrey y me tomó mis tragos, nada me ha pasado”, menciona incrédulo Benjamín, pequeño empresario de la Ciudad de México que viaja cada tres semanas a tierras regias. “La bronca es que pudieras quedar en medio del fuego en enfrentamientos o que te asalte un ladrón, bueno tú vas a lugares fifi, aunque los pillos están ahí bien vestidos y tiene traje”, le responde un acompañante.