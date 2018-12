El 'Cuau' celebra misa guadalupana... en Palacio de Gobierno

HÉCTOR RAÚL GONZÁLEZ/CORRESPONSAL 12/12/2018 12:42 p.m.

Una misa católica a la que asistió el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, se llevó a cabo en el interior del palacio de gobierno de Morelos.

La celebración, realizada para festejar a la Virgen de Guadalupe, fue encabezada por el padre Gabriel Calderón Ruiz.

Además de Blanco Bravo, en la misa participaron el Jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz; Mirna Zavala Zúñiga, Secretaría de Administración; José Antonio Ortiz Guarneros, Comisionado Estatal de Seguridad, y unos 100 servidores públicos del Poder Ejecutivo más.

"Vicealmirante seguirá al frente de la seguridad": Cuautémoc Blanco

La misa se llevó a cabo en el patio sur del edificio público, donde se instaló un altar y se colocó una imagen de la Virgen de Guadalupe.

Cuestionado al final de la celebración, el gobernador Cuauhtémoc Blanco dijo que la misa fue organizada por los propios trabajadores.

"Aquí todos son bienvenidos y creo que esto para nosotros es importante, creo que es una tradición, yo desde chico, desde que tenía seis años,10 años viví en una casa de lámina y lo más bonito es festejar a la Virgen de Guadalupe, creo que todos nos cooperábamos y si en algún momento algunos tuvieron problemas, como lo dijo ahorita el padre con el Obispo y todo, nosotros ya lo hemos dicho muchas veces: aquí las puertas de las oficinas están abiertas para todos y la verdad que estamos muy contentos, toda la gente que está aquí son católicos.

"Quien organizó todo fue Servicios Generales y con mucho gusto les abrimos las puertas, fue por parte de los trabajadores, a mí me invitaron y yo con mucho gusto acepté porque al final de cuentas como te menciono es una tradición, yo se lo estaba diciendo ahorita a José Manuel Sanz, yo fui monaguillo cuando tenía, 9 o 10 años allá donde yo nací, donde yo crecí y es parte importante de todos los católicos", dijo el gobernador.

Quien se dijo sorprendido por la decisión de realizar la misa en el interior de la sede del Poder Ejecutivo estatal fue el padre que encabezó la celebración.

"Para mí es cosa nueva puesto que la Constitución del 57 con Benito Juárez yo lo único que le agradezco es que haya separado la Iglesia del Estado porque nos da libertad, pero a mí me parece muy bueno que la Iglesia tenga su presencia en los edificios públicos porque es importante.

"El señor Oswaldo me habló por teléfono antier que si tenía tiempo, le digo ´sí, cómo no´, y como no tengo nada qué hacer, ya soy jubilado, tengo 76 años, entonces dije ´déjeme ver mi agenda´ y vi que no tenía más que esta misa de ahorita y voy a tener la de San José a las 10, entonces por eso ya me apuré, y yo pensé que iba a ser ahí donde está la carpa (en la Plaza de Armas) y dicen ´no, ahí va a ser el patinaje, va a ser aquí adentro´ y se me hizo así como está uno medio turulato", expresó el padre Gabriel Calderón Ruiz.

De acuerdo con el sacerdote jubilado, ésta es la primera vez que una misa se realiza en el interior de un edificio público en la entidad.

"No, siempre en Morelos, siempre, yo estoy desde Don Sergio (Méndez Arceo) , yo vine aquí en el 66 y siempre Don Sergio decía todas las cosas deben hacerse en su lugar y todos tomamos la opinión de que en las iglesias y de repente ya vamos viendo esto y con esto más todavía", dijo.

Para los católicos, agregó Cuauhtémoc Blanco, celebrar a la Virgen de Guadalupe es importante.

"Yo respeto todas las iglesias y al final de cuentas lo más bonito es esto, la convivencia que trae a toda la gente y te genera muchísima paz, la verdad que esto es una tradición de hace mucho tiempo, hay muchos que tienen mandas, se van, se avientan a lo mejor uno o dos días, cuando yo vivía en Tepito también veía pasar a todos los peregrinos y la verdad que es padre, es muy motivante porque ellos se van a hacer sus mandas, sus encomiendas y para nosotros es importante", dijo.

LEA TAMBIEN Anuncia AMLO 10 mil millones para reconstrucción por sismos El Plan Nacional de Reconstrucción fue puesto en marcha este martes por el presidente de la República en Jojutla, uno de los municipios más afectados

mvf