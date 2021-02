"El Chavo del 8", el extraño grabado del arma de un sicario

Dos presuntos delincuentes al parecer de nacionalidad estadounidense se enfrentaron con elementos de la policía estatal en Sinaloa, lo que generó una intensa persecución y posterior detención de los sicarios, a quienes se le aseguró un arma con las inscripciones de “El Chavo del 8”.

La pistola asegurada tenía impresa la figura que Roberto Gómez Bolaños, del icónico personaje de ''Chespirito'', así como la frase que hizo celebre al ''Chavo del 8'', ''Se me chispoteo'' y la ''es que no me tienen paciencia''.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSP), el hecho ocurrió sobre la carretera Culiacán-Culiacancito, cerca del fraccionamiento Valle Alto, cuando se percataron de que una camioneta emprendió la huida al notar la presencia de los agentes, los sujetos iniciaron un tiroteo.

Luego de una intensa búsqueda en la zona y dos tiroteos, los policías lograron la detención de Kevin “N”, de 25 años de edad y Hernán “N”, de 27 años, quienes portaban documentos que los identificaban como ciudadanos estadounidenses.

Además de la pistola grabada con la imagen de ''El Chavo'', se les decomisaron dos rifles automáticos con decorados dorados, dos armas cortas, cargadores, cartuchos y el vehículo en el que se desplazaban.

Uno de los detenidos resultó herido, por lo que fue trasladado a un hospital de la zona. Hasta el momento se desconoce si los implicados son parte de alguna organización criminal pero ya se inició una investigación.





Con información de La Razón





kach