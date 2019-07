'El Castor' asume el mando de la Feria de León

Juan Carlos Muñoz tomó protesta como presidente del Patronato de la Feria de León. Fue cuestión de días convencer a los miembros del consejo para que dieran su voto de confianza al exdiputado del PAN pese la oposición de importantes líderes empresariales. Solicitaban un "consejo ciudadano y no político".

El pasado 28 de junio el Ayuntamiento aprobó su ingreso como miembro del consejo. El germen de la elección de hoy. Y lo hizo por mayoría: 14 votos a favor y una abstención. La del regidor Salvador Sánchez Romero.

Los regidores de la oposición aseguraron que aunque no estaban de acuerdo con el perfil de Juan Carlos Muñoz, "votaron a favor de la planilla". Argumentaron que el equipo del nuevo presidente estaba muy capacitado para dirigir la institución.

Juan Carlos Muñoz, dueño de Transporte Castores y nuevo presidente de la Feria de León.

En su intervención Muñoz aseguró, no obstante, que no hará uso de este nombramiento como trampolín para llegar a la alcaldía de León. Asunto que fue el argumento central de sus opositores para intentar que no llegara al cargo. "Aún falta mucho tiempo para las próximas elecciones y hay que respetar al partido, a los tiempos y a la ciudadanía", aseguró el conocido propietario de Transportes Castores.

Es un honor poder participar en este patronato que es muy importante para la ciudad y para el estado, la atenderemos con mucha responsabilidad y la seriedad que merece el puesto. pic.twitter.com/naMM3EmFUJ — Juan Carlos Muñoz (@JCMunozMarquez) 2 de julio de 2019

El nuevo presidente del Patronato de la Feria de León comentó que el reto era grande. "Nos dejaron la vara muy alta". Y anunció que su prioridad será entregar "buenas cuentas" a los ciudadanos.

"Tendrá que ser una feria al alcance de todos los ciudadanos de cualquier estatus social y sobre todo que sea accesible para las personas con más vulnerabilidad", expresó Muñoz Márquez.

Previo a su nombramiento, el empresario de Tansportes Castores dejó claro que no será la "feria del presidente" sino del pueblo y de la ciudad. "Lo realmente importante es impulsar a la Feria de León para que se coloque como la mejor de México", concluyó.