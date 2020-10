El caso de Erica, un feminicidio en medio del huracán Delta

MÉRIDA. - Entre el caos y la alerta ante el paso inminente del Huracán "Delta" que esta tarde se degradó a categoría uno, la familia de Erica Anahí Cetz Dzul recibió la noticia que, tras 26 días de su desaparición, encontraron el cuerpo de la joven sin vida.

Su padre, el señor Carlos Cetz Echeverria, explicó que alrededor de las 9 de la mañana de este miércoles recibió la visita de unos agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes le indicaron que su hija fue hallada 60 metros antes de llegar al rancho propiedad de la familia Francisco, la expareja de su hija.

"Todos están tristes, llorando por la pérdida, ya supieron que está muerta, pero en realidad nunca pensamos esto", lamentó.

Entrevistado por La Silla Rota, Carlos narró cómo los agentes lo llevaron al lugar donde estaba Erica, y aunque sabía que este podría ser el desenlace, no estaba listo para escucharlo.

"Me llevaron donde encontraron el cuerpo, dijeron que les hace falta sacarlo de allá para llevarla a Mérida donde le harán la autopsia. Estaba a un costado de la carretera en el camino que va al rancho, queda lejitos. No vi donde estaba enterrado", acotó.

Al igual que toda su familia, Carlos cree que Francisco, quien era su ex pareja, asesinó a su hija porque no aceptó volver a ser su novia. Según lo que cuentan, tenían dos meses de haber terminado y Erica estaba cansada de los pleitos.

"Ella ya no quería seguir porque constantemente se peleaban, a Francisco no le gustaba que mi hija vaya a Mérida a trabajar", señaló el padre.

En la mente de Carlos solo quedan los recuerdos de la joven de 24 años, a quien dice nunca le levantó la mano, pero como todo padre, cuando creía que se estaba equivocando, le llamaba la atención.

Incluso recordó que en casa Erica solo recibió amor, nunca la juzgaron. Ni cuando se fue a vivir con Francisco, tampoco cuando regresó:

"Un día de estos empezó a acarrear su ropa a la casa y al día siguiente ya estaba acá con nosotros, pero el muchacho venía todo el tiempo a rogarle regresar y ella dijo que no. A veces se veían a escondidas o conversaban así, pero ya no quería volver porque la trataba mal", comentó Carlos.

El último día que vio a Erica le pidió que se quedara en casa, pues una tarde antes de su desaparición regresó temprano del trabajo porque se sentía enferma. Al día siguiente se fue a trabajar, pese a que su padre le insistió que se quedara.

"Se vistió y a las 6:30 de la mañana la vino a buscar la vagoneta de siempre. Me dijo que al rato nos veíamos y yo le pedí que se cuidara. Es la última vez que vi a mi hija saliendo de aquí", sollozó Carlos.

Junto a Carlos se encuentra de pie Florencia Canche, era la cuñada de Erica. Sin titubeos y enojada por la forma que le arrebataron la vida a la joven, exhortó a las autoridades a hacer justicia:

"Ni una más acá en el pueblo porque es la primera vez que pasa, pero no queremos que vuelva a pasar. Y los que hagan justicia que lo hagan bien, no con dinero se dejen comprar, no porque somos humildes no nos van a hacer caso", exclamó.

La familia de Erica cree que Francisco no actuó solo y que hay más personas involucradas. Sin embargo, aún desconocen las causas de la muerte, pero esperan que en los próximos días la autopsia del Servicio Médico Forense (Semefo) revele que le ocurrió.

El presunto feminicidio

El cuerpo de Erica fue encontrado la mañana del martes por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en un terreno cercano a la carretera Huhí-Sotuta. La joven tenía un mes desaparecida.

Erica salió el 10 de septiembre de su domicilio rumbo al trabajo, lugar de donde la regresaron porque presuntamente presentaba síntomas de covid-19. Pero fue Francisco, su expareja quien se presentó a buscarla y con quien pasó toda la tarde y parte de la noche.

Esa fue la última vez que supieron del paradero de Erica. Francisco, quien fue la última persona en verla, se suicidó hace unas semanas. Hoy es el principal sospechoso del feminicidio, según la familia.