''El cáncer no espera'', padres protestan por falta de quimioterapias

TUXTLA GUTIÉRREZ.- Con el mensaje de: ''el cáncer no espera'', un grupo de padres y madres de familia cuyos hijos padecen cáncer se manifestó hoy a las afueras del Hospital de Especialidades Pediátricas porque, desde hace un año, no reciben las quimioterapias completas, lo que los pone aún más en riesgo.

Por ello, hoy lunes marcharon de forma pacífica hacia la fuente conocida como "Diana Cazadora", en el lado oriente de esta ciudad capital, desde donde exhortaron a las autoridades de Salud, pero sobre todo al presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, a atender lo antes posible a los cerca de 300 infantes que requieren de sus tratamientos a la semana, mismos que provienen de diferentes partes de esta entidad sureña, la mayoría de escasos recursos.

Tras reconocer la labor que realizan a diario personal médico y de enfermería de ese nosocomio, Juan Carlos Caballero, uno de los inconformes, lamentó que tengan que manifestarse de esta manera para que sus pequeños reciban los insumos y medicamentos que necesitan, pues para la leucemia que padece su vástago de 6 años de edad se requieren de al menos 3 quimioterapias a la semana.

En las últimas ocasiones, aseguró, solo ha recibido una cuando en realidad tienen que ser tres por ese lapso de tiempo, e incluso advirtió que, de las últimas 20 ocasiones, no lo ha recibido en casi el 50 por ciento o más, lo que pone en predicamentos para la salud de su pequeño. "Hoy me dijeron lo mismo: los protocolos se alteran al no haber el remedio".

Comentó de hecho que él es uno de los más de 200 papás y mamás a nivel nacional que ya se han amparado para que, sin pretextos, les brinden lo que necesitan, además de que ha recibido el apoyo de otros compañeros que son parte del movimiento pero que están en la Ciudad de México.

Para la mayor parte de familiares de esos infantes, aceptó, es complicado mantener el tratamiento de forma particular, pues solo con el de un día erogarían alrededor de 8 mil pesos, "si no es también por otras fundaciones como ´Nariz Roja´, de Guadalajara, no sé cómo le haríamos".

Otro de los problemas que enfrentan, advirtió, es la falta de algunos medicamentos clave como la Vintricina, la cual se escaseó en México luego de que el gobierno federal cancelara los acuerdos con laboratorios nacionales, por lo que la tienen que conseguir en Argentina.

EL SUFRIMIENTO ES DIARIO

Por su parte, Juan Pablo López Palacios lamentó que hoy más que nunca esté en riesgo la vida de sus hijos, como en su caso una niña de 3 años con leucemia linfoblástica aguda, "el argumento que se utiliza es que hay desabasto a nivel nacional, no hay medicamentos y que según no se puede hacer más. Eso nos dicen desde hace un buen tiempo".

Ante la falta de respuestas a sus demandas, el padre originario del municipio de Cintalapa amagó con continuar con las protestas pacíficas hasta que les brinden lo que requieren, pues se trata de un movimiento a nivel nacional. "No es posible que pase esto, a veces el medicamento sí lo tienen, pero salen con que no cuentan con jeringas", evidenció.

Además de que por lo regular reciben el tratamiento "a medias", apuntó que de los 40 infantes que acuden diario al pediátrico por su padecimiento de cáncer, al menos una decena no recibe nada, lo que es más grave.





