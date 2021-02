El calvario de los estudiantes mexicanos en China

La ciudad de Wuhan, en China, donde se concentra la mayoría de casos por coronavirus, está aislada. La sociedad entró en pánico luego de que se confirmara la muerte de más de 600 personas y 31 mil infectados con este virus.

Pero el pánico se comenzó a expandir en los últimos días hacia las ciudades aledañas, hasta llegar a Shanghái.

En aquella ciudad se han cerrado parques y plazas. Las calles están abandonadas. Las líneas de metro se encuentran casi vacías, incluso en horas “pico”.

Calles y comercios desolados, chequeos de síntomas en mercados, y personas comprando mascarillas: el estudiante ecuatoriano Marcelo Toalombo nos muestra un día de la cuarentena por el coronavirus en Wuhan, China.

Esta realidad es captada por los usuarios de redes sociales que comparten sus experiencias.

Es el caso de Juan Pablo, un estudiante de la Universidad Autónoma de Yucatán que llegó a Shanghái luego de recibir una beca para continuar sus estudios, junto con otros cinco estudiantes, en el Instituto Confucio en la República Popular China. Pero es el único estudiante que permanece en el país asiático, por su propia voluntad, dijo.

El joven relató en sus redes sociales las experiencias que vivían sus amigos mexicanos en Shangai. “La situación se salió de control”, dice.

Wuhan en cuarentena

“La ciudad de Wuhan quedó ahorita literalmente en cuarentena, todas las salidas están protegidas por la policía, todos los vuelos del aeropuerto fueron cancelados, los boletos todos fueron reembolsados. El servicio de transporte fue suspendido”, escribe Juan Carlos. Además asegura que hay ciudades en las que el servicio público ni siquiera está funcionando.

“En total inmovilizaron alrededor de 40 millones de personas. 40 MILLONES”.

A quienes afirman que la crisis del coronavirus no va a tener un gran impacto económico, les invito a recorrer un metro de la línea 1 de Shanghái un viernes a las 7 de la tarde, cuando en cualquier otro momento habría estado abarrotado.

Juan Carlos contacto algunos amigos dentro del campus para ver cómo estaba la situación dentro de la institución educativa.

“A mi roomie le pregunté hace una semana que qué onda. Me dijo que la situación estaba algo delicada, él iba al gimnasio para mantenerse saludable, pero se ponía tapabocas. Hace dos días me dijo que ya no iba al gimnasio por seguridad”.

“Otra cosa es que antes a los dormitorios podía entrar cualquier alumno de la escuela, ahora sólo pueden entrar los que viven en dicho dormitorio, nadie más. Además, cuando entras te ponen la pistolita en la frente para medir tu temperatura”.

“Se puso muy intenso el ambiente”, cuenta.

Según dice, en Wuhan, “Los servicios de comida a domicilio que son súper famosos, y ya no tenían permitido entrar a la escuela, sólo pueden entrar alumnos y personal académico. Varios negocios igual cerraron. Al menos mis amigos no salían más allá de los límites del campus”.

Pánico y desabasto en China

El estudiante de la Universidad Autónoma de Yucatán señala el desabasto que se percibe en algunas ciudades de China.

“En las farmacias se acabaron todos los tapabocas, están produciendo millones ahorita mismo para suplir la demanda. En las ciudades más infectadas los hospitales no se dan abasto, no hay suficientes doctores ni equipo, ahorita ya llamaron hasta los médicos militares. Algunos doctores igual se infectaron con el virus, uno falleció. Dicen que el problema fue que mucha gente se enfermó de una gripa normal y se fue directo al hospital y ahí pues se infectaron”.

Pero el pánico por el desabasto no es solo en esa ciudad.

El doctor Alejandro Macías publicó un video en Twitter donde señala que el pánico llegó a Hong Kong por el coronavirus.

“Hay largas filas en las farmacias para atesorar desinfectantes, mascarillas, vitaminas y cosas que les servirían de poco de todos modos”, escribe.

El pánico se apodera de Hong Kong por el coronavirus; largas filas en las farmacias para atesorar desinfectantes, mascarillas, vitaminas y cosas que les servirían de poco de todos modos.

Juan Carlos estudia en Shangai, pero actualmente se encuentra en Phuket, Tailandia. Sin embargo, debe regresar el 20 de febrero a la ciudad para continuar sus estudios. Aunque cree, por seguridad, no podrá hacerlo.

“Todos los días veo las noticias porque en teoría debo regresar a Shanghái el 20 de febrero para continuar estudiando. Mi visa en Tailandia vence a finales de marzo por lo que consideraría posponer mi regreso en caso de que la situación en China no mejore”.

UADY busca regresar a sus estudiantes

Hasta el último reporte oficial enviado el martes 4 de febrero por la Universidad Autónoma de Yucatán, sólo dos estudiantes que estaban en China habían regresado a Mérida.

En lo que a una de las alumnas, se espera ingrese a territorio mexicano el día de mañana.

Otra de las alumnas, quien estaba resguardada al interior del campus universitario donde cursa estudios, ya inició sus trámites para emprender el regreso a Yucatán lo más pronto posible:

“Siempre mantenemos contacto con ellos, lo que estamos viviendo con coronavirus es un caso excepcional. Ya llegaron jóvenes de los seis que estaban en China para el estudio del chino-mandarín. Una joven que es con la que estamos en contacto para ir cual es la mejor ruta para que pueda llegar a nuestro país” comentó el rector de la UADY, José de Jesús Williams.

En un comunicado del Gobierno del Estado aseguraron que después de someterse a pruebas los jóvenes resultaron asintomáticos al coronavirus:

“El subdirector de Salud Pública de la dependencia, Carlos Isaac Hernández Fuentes, informó que, con datos del Departamento de Vigilancia Epidemiológica, todos se encuentran asintomáticos, además de que ninguno estuvo en la provincia de Hubei o mantuvo cercanía con algún caso confirmado o en estudio”.

Aseguraron que, tras un recorrido aéreo con escala en Los Ángeles, en la aduana se sometieron a la revisión indicada de acuerdo con los procesos de sanidad internacional y por lo que respecta al traslado hacia Mérida tampoco hubo incidencias.