"El Bronco" vetará reforma a Objeción de Conciencia en NL

MONTERREY.- El gobierno de Nuevo León anunció que vetará la reforma a la Ley Estatal de Salud con respecto a la Objeción de Conciencia que aprobaron los diputados y que permitiría a médicos rechazar atender a miembros de la comunidad LGTB, migrantes y con VIH, además de no practicar abortos.

"Los médicos deben atender a toda la ciudadanía, sea esta cual fuese y la posición de un gobierno lo garantiza; si llega así al ejecutivo será vetada", indicó Manuel González, secretario General de Gobierno.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos expresó su preocupación de que la figura jurídica de la objeción de conciencia impida el acceso al derecho a la salud de todas las personas, debido que no se prevé la obligación de las instituciones de salud pública de contar con personal, tanto objetor, como no objetor de conciencia, para minimizar la posibilidad de que quienes requieran los servicios de salud queden desatendidas.

"Al respecto, si bien, en el artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se prevé la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, el ejercicio de estas libertades no puede ser absoluta, sino que, como todo derecho fundamental, sus límites se encuentran en el contenido de otros derechos, especialmente el relativo al derecho a la salud", explicó Sofía Velasco, titular de la CEDH. Así, al existir una colisión de derechos, esta Comisión considera que debió realizarse una ponderación de los mismos, para no hacer nugatorio ninguno de los dos y mantener el equilibrio constitucional entre ambos, añade. En lo particular no nos oponemos al ejercicio de la objeción de conciencia, sino al hecho de que la falta de regulación en la materia puede provocar la vulneración de los derechos humanos de los solicitantes a los servicios de salud



Violaciones a los DH

En tanto la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC) el derecho a la "objeción de conciencia" del personal de salud, sin la existencia de limitantes y regulación adecuada puede propiciar que, al ejercer este derecho se afecten derechos humanos de los solicitantes de servicios de salud.

Dada la presente colisión de derechos (objeción de conciencia vs otros derechos humanos) se debe atender a la ponderación y aplicación de las reglas de proporcionalidad y necesidad en el caso en concreto. De lo contrario, se puede dejar en claro estado de indefensión a los solicitantes del servicio de salud, afectando -entre otros derechos- el derecho a la salud.

Por ello conviene reiterar que, el derecho a la objeción de conciencia es una decisión individual no colectiva, que pertenece a prestadores directos, de la que no son titulares personas jurídicas o el Estado, manifestó la titular de CADHAC, Consuelo Morales.

El presidente del Congreso del Estado, Juan Carlos Ruiz dijo que la reforma sólo aplica para casos de aborto y eutanasia, pero no para otro tipo de asuntos.

La reforma es sólo una homologación con la Ley General de Salud y están desinformando quienes aseguran que es discriminatoria porque permitirá que se le niegue el servicio médico a gays, indígenas o migrantes.

Se ha estado difundiendo a través de las redes sociales y medios de comunicación que los prestadores de servicios de salud, es decir personal médico y de enfermería, tendrán su derecho a no atender a las personas de la comunidad LGBT, enfermos de SIDA y otros padecimientos

"Las reformas que recientemente aprobamos a la Ley de Salud del Estado, fueron para garantizar la libre voluntad de los médicos y enfermeras en participar en prácticas de aborto y eutanasia, es decir que actúan en libre conciencia.

"Esta salvedad para el personal de salud ya se encuentra en la Ley General de Salud, ya que reglamenta lo que se establece en el artículo 24 de la Constitución Mexicana, además, las reformas aprobadas por este Congreso dan la libertad al personal médico de actuar en objeción de conciencia en los casos de aborto y eutanasia, porque los lleva asistir a una persona que desea la muerte de otro, o la propia.

"Sin embargo, nada tiene que ver con brindar asistencia médica a los enfermos de SIDA o de la comunidad LGBT, ya que buscarán preservar la vida de estas personas como de toda la comunidad, así que los derechos a la salud están garantizados para toda la población, tanto en los servicios de salud público como privados".

Ruiz asegura que si el Gobernador observa la reforma y no la pública, analizarán el fundamento de ello para tomar una decisión.