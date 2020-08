"El Bronco" perdió rumbo; NL necesita nuevo líder: expertos

MONTERREY.- Nuevo León requiere un gobernador o gobernadora que no reproduzca el ejemplo de anteriores gobernantes que distorsionaron la administración pública y se apoderaron del patrimonio del estado, coincidieron en señalar analistas políticos internacionales neoloneses.

"Todos los partidos tienen que buscar una alianza o asociación, solos no ganan la elección. Estará en juego la lucha centro derecha que incluye al PAN y PRI y sus adláteres y centro izquierda, que es Morena, sus aliados y los partidos que se aprueben próximamente ", dice el politólogo y escritor Romeo Flores Caballero.

Para Flores Caballero, quien ha escrito cerca de 30 libros, Morena, en Nuevo León, tiene posibilidades del triunfo y resta fuerza al resto de los partidos, pero, afirma, que tendrá que hacer alianzas.

Por otro lado, el politólogo Mentor Tijerina señala que todas las elecciones son un referéndum del gobierno en turno "y este gobierno de Jaime Rodríguez Calderón está reprobado, la gente quiere un gobernador o gobernadora que sea líder, que recupere el liderazgo de la entidad, que defienda al estado y ataque la corrupción", agrega.

Y asegura que el electorado está pulverizado y que ganará quien sea capaz de aglutinarlo y reagruparlo.

Los posibles candidatos

El escritor Romeo Flores analiza a algunos de los posibles candidatos que suenan y dice que la ex priista, Clara Luz Flores, a quien manejan con Morena, es una mujer que ha aprendido, se preparó y ha avanzado mucho. Aunque la incógnita es, ¿por qué partido iría Clara Luz Flores?

Clara Luz Flores

De Tatiana Clouthier, dice, no tiene arraigo aquí.

De Ildefonso Guajardo señala que, es el más preparado de todos, pero tiene el problema de la aceptación popular.

"Tiene que hacer el mayor esfuerzo, pues de acuerdo al dicho popular, no es capaz de ganar ni en su propia cuadra", señala.

Ildefonso Guajardo

Sobre el alcalde priista Adrián de la Garza, afirma que no tiene posibilidades de ganar, no está preparado políticamente y no es capaz de articular un discurso de cinco frases. "Eso no es lo que necesita Nuevo León", añade Flores Caballero.

A la ex presidenta nacional del PRI y de la CNOP, a la actual alcaldesa de Guadalupe, Cristina Díaz Salazar la califica de una mujer inteligente, bien preparada, con experiencia, pero cree que debería buscar seguir al frente de la administración municipal.

El análisis sobre Alfonso Romeo arroja que tendría que trabajar mucho, que quizá no acepte y que, además, ser parte de la élite empresarial le hace débil.

En cuanto al senador Samuel García le resta capacidad intelectual y emocional, sin oficio, que el tiempo se encargó de ponerlo en su lugar por los desatinos de su irresponsable política de secundaria.

Samuel García

Sobre el mismo senador, el politólogo Mentor Tijerina señala que, Samuel estaba en la punta en diciembre pasado, pero ahora se le cayó todo con sus acciones irresponsables y que el electorado no perdona.

En cuanto al PAN, tendrá otro candidato ciudadano en alianza con Movimiento Ciudadano, pues no tiene buenos candidatos, explica Tijerina.

"Pero Morena, ¿qué tipo de compromiso está dispuesto a hacer por la defensa de Nuevo León? o ¿estará de lado del presidente?", cuestiona.

Finalmente, Mentor Tijerina habla del adelanto de las pre campañas que estaban previstas del 10 de enero al 28 de febrero y que se corren 50 días al 20 de noviembre. ¿A quién beneficia?, culmina el analista.