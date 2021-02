"El Bronco" no subirá impuestos, pero sí creará otros para cobrar

MONTERREY, Nuevo León (La Silla Rota).- El gobierno de Jaime Rodríguez Calderón presentó a los diputados el paquete fiscal para el 2019 y a través de su tesorero Carlos Garza, asegura que no hay nuevos impuestos ni alza a los existentes, sin embargo, omitió la pretensión de incremento en algunos derechos o la creación de nuevos conceptos que requerirán de pago.

El presupuesto de Egresos para el 2019 proyectado es de 100,233 millones de pesos para Nuevo León, un incremento del 4.48 por ciento con respecto al 2018 y no se contempla nuevos impuestos ni aumentos a los existentes, según el secretario de Finanzas y Tesorero estatal, Carlos Garza.

Sin embargo, diputados locales que no han aprobado el paquete electoral y que solamente lo recibieron advierten de la intención recaudatoria de El Bronco y de pretender reformar la Ley de Hacienda en el rubro del pago de algunos derechos. De acuerdo a la iniciativa de Ley de Ingresos se pretende recibir por derechos unos mil 500 millones de pesos, de los cuales, alrededor de 200 son por catastro.

“Mi postura es clara, la solución es la eficiencia y la transparencia del gasto, pero sobre todo la práctica de la austeridad en las instituciones públicas y no medidas recaudatorias a costa de los ciudadanos. No al aumento en la renovación, expedición o reposición de la licencia de conducir, no al aumento en el pago del refrendo, ni al alza en expedición, reposición o canje de placas y no al aumento en la renovación o reposición dela tarjeta de circulación”, dice la diputada de Morena, Claudia Tapia Castelo.

Aunque no se paga la tenencia en el pago del refrendo anual o por el ingreso al padrón de vehículos de motor y remolques por el que se paga 2 mil 209 pesos o 25 cuotas, si los diputados lo aprueban, el monto a pagar será de 3 mil 92 pesos, 35 cuotas.

Por la autorización y refrendo anual de placas de circulación en agencias de venta de automóviles, el costo se duplica al pasar de mil mil 650 pesos, 30 cuotas, a cinco mil 301 pesos, que son 60 cuotas.

La expedición, reposición o canje de placas vehiculares pasaría de pagar 463.89 pesos a 883.60 pesos, casi el doble del costo actual, mientras la reposición de la tarjeta de circulación se elevaría de 176 a 265 y la obtención de la licencia de conducir por primera vez, ya sea por el término de su vigencia, renovación o reposición, tendrán que desembolsar 706 pesos, en lugar de los 441 actuales.

Un rubro que no existe es el relativo a las Emisiones de la atmósfera, en donde se plantea un cobro por Evaluación de factibilidad de operación de fuentes fijas de emisión costaría once 840 pesos.

También propone el gobierno una Cédula Única Catastral con pago de 397.62 pesos así como otros incrementos en transmisión de propiedades de bienes raíces. Un trámite de cambio de nombre y obtener el certificado de no inscripción catastral sube el costo de 88.36 a 176.72 pesos.

Tras la entrega del Paquete Fiscal 2019, diputados de las diferentes bancadas manifestaron su preocupación por la omisión de distintos rubros y por la propuesta de alza en algunos derechos.

Mirna Grimaldo Iracheta, del PAN dice que dentro de la propuesta hay incremento en contribuciones, como los son en derechos de control vehicular y desarrollo urbano. “Vamos a analizar la derrama económica que tendrá e indagaremos recursos como el del metro, al existir ya un crédito para ello, veremos también la reducción de los recursos para la Comisión Estatal Electoral al haber una elección extraordinaria, así como para la Fiscalía General”.

El coordinador del PRI Francisco Cienfuegos, declaró que impulsaran los temas de seguridad y salud por mencionar algunos. “Estaremos con constante revisión de este paquete y esperando que en las fechas comprometidas antes del 20 de diciembre haya paquete fiscal para el 2019, la prepa militarizada, la prepa ciudadana, al mismo destino de los recursos de los fondos de seguridad, entre otras partidas, el aumento en los cuerpos de seguridad, no nada más municipal sino también estatal, son algunos de los temas a los que se está dando prioridad en este paquete fiscal”.

Karina Barrón Perales, legisladora de MC, cree que se dejan sin respuesta ni apoyos rubros como lo referente al combate a la violencia contra la mujer y se opone al igual que el resto de sus compañeros a un incremento a los derechos por lo que se analiza el paquete fiscal en tanto la fecha tentativa para aprobar el presupuesto estaría entre el 18 al 24 de diciembre.





