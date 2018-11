"El Bronco" no quiere pagar elección extraordinaria de Monterrey

DAVID CASAS/ CORRESPONSAL 06/11/2018 05:33 p.m.

Monterrey, N. L.- Hasta el palacio de Gobierno acudió Mario Alberto Garza, presidente de la Comisión Estatal electoral para pedir dinero y realizar la elección municipal extraordinaria de Monterrey.

Sin embargo, el tesorero Carlos Garza informó que no hay dinero y que buscara el Estado que la Secretaría de Hacienda, el INE y los propios partidos aporten para el proceso del 16 de diciembre próximo.

El consejero presidente de la CEE considera que es indispensable disponer ya de recursos para solicitar el material que se utilizará en los comicios por lo que llegó a entrevistarse con el secretario General de Gobierno, Manuel González, en busca de esos recursos.

"En cuanto a esta elección extraordinaria y a esta petición de recursos adicional que está solicitando la Comisión Estatal Electoral (CEE), a petición de la Sala Superior, pues lo que hemos manifestado es que el Estado no cuenta con estos recursos, y es importante aclarar que no contamos con ellos porque nadie suponíamos que iba a suceder dicho evento, de forma tal que, presupuestalmente, no hay esos recursos", comentó el tesorero estatal, Carlos Garza.

Inclusive, el Estado busca una reunión con los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para ver por qué el Estado tendría la obligación de aportar los 44.8 millones de pesos y entender un poco qué es lo que motiva el que pongamos nosotros los recursos.

"A la Comisión Estatal Electoral no le hemos respondido a un oficio que recibimos el viernes por la tarde, en su momento lo haremos, pero obviamente estamos pidiendo apoyo al INE, a la Secretaría de Hacienda, y creo yo que los partidos pudiesen ser también aportantes de 44.8 millones de pesos", dijo con respecto a la petición del órgano electoral.

En la elección del 1 de julio pasado, el Gobierno estatal erogó casi mil millones de pesos considerando alrededor de 850 millones de pesos para la CEE, 70 millones que se le dieron adicionales al mismo órgano, además de lo presupuestado para el Tribunal Electoral del Estado (TEE).

Según el funcionario el cierre del ejercicio fiscal está complicado para el Estado, pues la Federación tampoco ha hecho el depósito para el bono del magisterio, lo que implicó destinar recursos por más de 800 millones de pesos, lo que imposibilita ejercer recursos adicionales no presupuestados".

