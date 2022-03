"El Bronco" llevó a prisión a Rodrigo Medina; ahora él está en el penal de Apodaca

MONTERREY.- De Rodrigo Medina a Jaime Rodríguez Calderón, ambos ex gobernadores de Nuevo León, tienen en común haber caído presos en un penal estatal acusados de desvío de recursos.

TAMBIÉN LEE: DETIENEN A "EL BRONCO" POR "BRONCOFIRMAS" DE 2018

En enero de 2017, "El Bronco" encarceló por 19 horas a su antecesor Rodrigo Medina, hoy Samuel García lleva a prisión a Jaime Rodríguez Calderón.

Medina estuvo en el ahora extinto penal del Topo Chico y salió luego de que una jueza determinó que se había volado un amparo.

El ex gobernador ingresó a Topo Chico la madrugada del jueves 26 de enero de 2017, 19 horas después salió no sin antes ser exhibido con el uniforme naranja de los presidiarios, cuya foto fue difundida por el gobierno de "El Bronco", quien había iniciado la Operación Tornado, para perseguir a corruptos de gobiernos anteriores.

El juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal de Nuevo León ordenó la inmediata libertad de Rodrigo Medina al determinar que se violó el amparo federal 39/2017.

Había sido internado luego de que un juez de Control le dictara prisión preventiva por 30 días.

La llamada Operación Tornado no prosperó y quedó en el olvido.

YO SOLITO ME ENTREGO

Durante la toma de posesión de alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, el entonces gobernador Jaime Rodríguez Calderón, fiel a su lenguaje folclórico, dijo al referirse a los fiscales asistentes: "Tres Fiscales tenemos aquí. No me vayan a andar buscando ¡eh!, yo solito me entrego".

"Ríndete Juan Menchaca ¿o no? como dice la canción", señaló entre risas de los invitados aquel 30 de septiembre de 2021.



Ahora, Jaime Rodríguez Calderón fue detenido por el asunto de las firmas para su candidatura independiente a la Presidencia de la República en 2018, y en donde utilizó a más de 500 burócratas y dinero del estado.

Este martes fue llevado al Cereso 2 de Apodaca tras ser detenido en el municipio de General Terán.

rst