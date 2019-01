"El Boss", el corrido dedicado al sobrino de Joan Sebastian

REDACCIÓN 31/01/2019 12:44 p.m.

Hugo Figueroa Fritz fue hallado muerto este jueves, en Michoacán, después de haber sido privado de la libertad el pasado domingo mientras disfrutaba de un show de jaripeo en Tarímbaro.

El sobrino del cantautor Joan Sebastian era un empresario dedicado a los espectáculos de jaripeo y era propietario del rancho "La Misión".

Encuentran cuerpo del sobrino de Joan Sebastian

Originario de Juliantla, Guerrero, el joven padre de familia era reconocido en distintos estados por los espectáculos que montaba y las jiras con sus "toros locos".

El domingo por la tarde, mientras se encontraba en la plaza de Toros, en Tarímbaro, Michoacán fue "levantado" con un grupo de 7 hombres armados, quienes hirieron a un escolta y asesinaron a otro.

Hugo Figueroa era apodado como "El Boss" (jefe en inglés), la banda norteña Grupo Temmor le dedicó un corrido, en el cual se cuentan sus hazañas, en el negocio del jaripeo.

Esta es la letra:

Se mira sonriente bailando un buen cuaco

De razas muy finas tiene sus caballos

No ocupa pretextos pa' andar enfiestado

Solo que un buen día le pinte al muchacho





La plebe se alegra al mirarlo en el rancho

Juliantla es perfecto pa' hecharse un descanso

No ocupo decirles nombre y apellidos

Gente que lo aprecia sabe de quién hablo

Ya lo trae de herencia es amable y sencillo

Su madre una dama su padre un buen tipo

Su mano esta para ayudar al amigo

No olvida que también sufrió de chiquillo

Con porte y estilo se mira el muchacho

Pero más le gusta la vida del rancho

Pasear a caballo las verdes praderas

Es un buen motivo pa' empezar la peda





Le gustan las armas mas no ocupa de ellas

Porque al camarada le sobra cabeza

Los tiros al aire tal vez lo aceleran

Pegarse un buen trago comenzar la fiesta

Jalarle al tequila y a los buenos vinos

Con los camaradas compadres y primos

Con un Remy Martin la mente despeja

Pero como siempre en sus cinco sentidos

Y nos vamos desde Juliantla hasta Jalisco

Compa Sergio Pelayo

De buenos principios derecho y honrado

Trae la buena suerte siempre de su lado

No mira pa' abajo aunque sea de altura

Por eso el respeto lo tiene ganado

Joven empresario las cuentas domina

Junto a su familia se da buena vida

Personas de arriba también le respetan

Jefes del gobierno lo aprecian y cuidan

Comienza en trabajo acaba en borrachera

En muchos estados donde se pasea

Rancho del Guamuchil aprecia y estima

Gente de talento personas muy finas

Le apodan "El Boss" los plebes de La Perla

Donde hay buen tequila también chulas hembras

Rancho La Mision donde hay siempre un buen trato

Pues la vida es muy corta y estamos de paso

Me prende la banda porque soy ranchero

Bailar mis caballos comprar toros nuevos

No puedo negar que me gusta lo bueno

Corridos en vivo jalar al norteño

Siempre agradecido con el de allá arriba

Me cambio la vida eso no se me olvida

Siempre pa' adelante pa' atrás ni volteo

saludos pa' toda la gente que quiero...

LEA TAMBIEN ¿Quién es Hugo Figueroa, sobrino de Joan Sebastian secuestrado en Michoacán? La tarde del pasado domingo, Hugo Figueroa fue "levantado" por un grupo de hombres armados, mientras se encontraba en un espectáculo de jaripeo

mvf