El acuerdo para evitar aranceles al tomate, da tranquilidad: Quirino

CULIACÁN.- El gobernador Quirino Ordaz Coppel señaló que el acuerdo logrado para evitar el cobro de aranceles por la importación de tomate a los Estados Unidos, genera tranquilidad y confianza, pero sobre todo, desactiva el costo social que se veía venir por la aplicación de dicha medida por parte de las autoridades norteamericanas.

Entrevistado al respecto, el mandatario estatal dijo sentirse muy contento por este acuerdo, el cual fue el resultado de un trabajo en equipo, entre la Secretaría de Economía, Secretaría de Agricultura, y desde luego, las diversas organizaciones de productores.

"Decirles que es una gran noticia para Sinaloa, nos sentimos muy contentos del resultado que tuvimos hoy, después del acuerdo con Estados Unidos para quitar, suspender los aranceles porque realmente fue un trabajo de equipo, siempre hubo mucha comunicación con los productores. Los productores sinaloenses fueron determinantes en esta negociación y el apoyo de la Secretaría de Economía y de la Secretaría de Agricultura, sin duda para Sinaloa da una gran confianza, fortaleza, tranquilidad y sobre todo nos tenía muy pendientes el tema del costo social que estuviera teniendo", añadió.

Cuestionado si existe el riesgo de que se vuelva a implementar ese cobro de aranceles a las importaciones de tomate en Estados Unidos, Ordaz Coppel desestimó tal medida, ya que existe la firma de un acuerdo formal.

"No, ya hay una firma, un acuerdo, al contrario tenemos en todo este lapso que seguir mejorando algunas negociaciones como es el caso de la inspección de los tráilers porque eso me parece que es imposible, que es muy difícil de que se atienda por parte de ellos porque no tienen la capacidad y también la repercusión que habría. Creo que fue una gran noticia para Sinaloa sin lugar a dudas", reiteró.