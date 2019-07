Ejidatarios amagan con tala de árboles en los Tuxtlas

Boca del Río, Ver. Ejidatarios del municipio de San Andrés Tuxtla, al sur del estado de Veracruz, dejarán de recibir el pago de servicios ambientales que mantenía a raya la tala de árboles en la selva ubicada en la Biosfera de Los Tuxtlas, que es un área natural protegida.

El delegado regional del gobierno de la república, Roberto Enríquez, dijo a los habitantes de la zona que no hay dinero para pagar ese beneficio que era entregado desde hace más de 10 años.

Ante esa situación, Citlali Lorena Paxtian, una de las afectadas, adelantó que eso orillará a muchos ejidatarios a la tala de árboles dentro de la selva para poder aprovechar sus propiedades en la agricultura.

Pese a esto, el funcionario de la federación señaló que no tienen con qué pagar los servicios ambientales, porque no pueden tapar a unos para destapar a otros.

Ante esto, el presidente municipal de San Andrés, Tavo Pérez Garay dijo que, con esas medidas, los campesinos talarán ese sector, porque así obtendrán dinero con el programa Sembrando Vida.

"Les pagan 4 mil 500 mensuales, más 500 de un fondo de ahorro, contra 550 pesos anuales que recibían en el anterior convenio. En este nuevo convenio que firmarán será de 950 pesos por hectárea, hay un mundo de diferencia de dinero entre el programa sembrando vida y el programa de conservación de servicios ambientales".

El edil, independiente, acusó que hay riesgo que con la bandera de austeridad provocarán la destrucción de la Biosfera de Los Tuxtlas, pese a los estragos del cambio climático que ya se sienten.

En respuesta, Roberto Enríquez insistió: "no alcanza para todos, no podemos jalar la cobija y descobijar a la otra parte. No alcanza para todos (...) no puedo hacer compromisos que no estemos en posición".