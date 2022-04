Efecto Bukele: Tapachula, bajo el yugo de pandillas de El Salvador

TUXTLA GUTIÉRREZ.- El Régimen de Excepción, aprobado en marzo pasado por el Congreso de El Salvador y ampliado durante un mes más, podría generar impactar en otros territorios, como Chiapas, en donde se acrecentaría la violencia por el robustecimiento de pandillas ya establecidas provenientes de Centroamérica, advierten especialistas y activistas.

TAMBIÉN LEE: BUKELE VA POR AMPLIAR 30 DÍAS MÁS RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN EN EL SALVADOR

"Claudia R.", como le llamaremos por cuestiones de seguridad a una defensora de derechos humanos que ha trabajado el tema migratorio desde hace poco más de una década y que incluso se ha "visto de frente" con sicarios o jefes de "clicas" o células de esas pandillas, avizora que, sin duda, "Tapachula sería una de las ciudades donde el impacto negativo se prevé mayúsculo".

De por sí, refiere, hay colonias completas de esa ciudad en donde las pandillas, ya sea de la Mara Salvatrucha (MS-13) o del Barrio 18 Sureños o del Barrio 18 Revolucionarios, se han asentado y ya desplazaron a familias nativas.

Podemos decir que hay lugares en Tapachula que son inaccesibles, al igual que en El Salvador y que en Honduras, porque ahí imperan las leyes de las pandillas

Pero el efecto de esta medida, encabezada por Nayib Bukele, actual presidente salvadoreño, se ha comenzado a palpar no solo en esa nación centroamericana, sino en Honduras y Guatemala, donde las policías también se unieron a la "cacería" de los "hommys".

El mandatario, incluso, ha lucido -a punta de tuits- los alcances de este régimen: el 12 de abril publicó en sus redes que ya había cerca de 16 mil pandilleros presos en las cárceles de máxima seguridad de su país, más otros 6 mil arrestados en los días recientes, a quienes mantienen hacinados, durmiendo en el suelo, con dos tiempos de comidas; es decir, prácticamente en condiciones precarias.

Más de 1,000 terroristas capturados solo en este día.



Más de 17,000 en solo 30 días.



Seguimos...#GuerraContraPandillas https://t.co/iUT1ZQrjYd — Nayib Bukele (@nayibbukele) April 25, 2022



En casi 20 días de Régimen de Excepción, el gobierno salvadoreño ha arrestado a poco más de 10 mil terroristas; solo el lunes 11 de abril aprehendió a 463.

"Ahora se esconden como ratas, en hoyos, en cuevas, ahí los hemos encontrado", expresa Bukele en referencia a los integrantes de esas organizaciones criminales.

El 13 de abril, tuiteó: "José Alfredo Aparicio, alias El Enano, es un cabecilla terrorista que subía videos a Tik Tok, presumiendo su pertenencia a una pandilla. Fue capturado hoy en el cantón El Espino, Zacatecoluca. Por ser cabecilla, le esperan de 40 a 45 años de prisión".

HOMIES UNIDOS: AMIGOS, NO PANDILLEROS

Para Alex Sánchez, director ejecutivo de la organización Homies Unidos (Amigos Unidos), con sede en Los Ángeles, California, Estados Unidos, el Régimen de Excepción está siendo mal utilizado, pues las autoridades de El Salvador, de donde él también es originario, han atrapado a personas inocentes (solo por estar tatuadas) o a expandilleros que están en rehabilitación, lo que le parece terrible.

En entrevista vía telefónica con La Silla Rota, advierte que los gobiernos no solo de El Salvador, sino de México y EU no han sabido cómo enfrentar la problemática, "se dejan llevar por lo inmediato, lo más impactante, lo que es la mano dura, la cero tolerancia, encarcelamientos masivos".

Pese a que naciones como EU tienen la pena de muerte, aclara que ésta no ha funcionado para bajar el índice de pandillas. De hecho, dice que todas esas "políticas drásticas" solo han fracasado.

Desde hace más de 20 años, Homies Unidos ha trabajado con cerca de 2 mil muchachos que han sido pandilleros, o con quienes están en alto riesgo (que no son pandilleros) o con migrantes que huyeron de Centroamérica y personas encarceladas que, una vez libres, serán deportadas.

Esta organización empezó en El Salvador en 1996, pero se generaron varios problemas, lo que provocó el asesinato de al menos tres de sus directores, el último de ellos, Luis Romero Gaviria, en el 2016. Sin embargo, Homies Unidos ahora se comienza a extender a otros territorios, como Denver, Colorado.

"Lo que ellos necesitan es una oportunidad y una guía. Hemos visto que gente que sale de las prisiones y ya no quiere regresar a la cárcel, y ahí es donde nosotros entramos y les ayudamos, les damos talleres, apoyo en salud mental", dice Alex, quien inclusive manifiesta que, como ONG, cuentan con un proyecto para remover tatuajes.

De hecho, confiesa que en los últimos días decenas de jóvenes le han llamado por teléfono para pedirle apoyo, pues están temerosos de que los expulsen de EU por tener "marcada la piel", pese a que ya no pertenecen a pandillas.

Pero vemos que Bukele metió el discurso de que los pandilleros huirán de El Salvador y atacarán a los mexicanos, ¡y eso no es cierto!; hay que tener más razonamiento para hablar de este tema

Por su mismo activismo, Alex Sánchez también ha sufrido en carne propia la persecución de las autoridades. En los 90´s, el "Escuadrón de la Muerte" que se formó para también exterminar pandilleros, como ahora lo hace Nayib Bukele, lo intentó desaparecer, pero no lo logró.

De hecho, ese grupo de exterminio hizo su aparición en otros países como Honduras, en donde se buscaba atacar a las organizaciones criminales, como la MS-13.

ELENA, LA MIGRACIÓN PRÓSPERA

A Carmen Elena Galán le faltó un ciclo (un semestre) para terminar su carrera, Profesorado en Matemáticas, sin embargo, no fue precisamente la violencia la que la sacó de su tierra natal, el Departamento de Santa Ana, en El Salvador, sino las ganas de prosperar en otro lugar como Chiapas, en donde se estableció desde hace como 8 años.

Aunque le duele lo que ocurre en su país no solo en épocas presentes, sino desde hace décadas con el tópico de la violencia, pues inclusive su madre fue extorsionada por las pandillas para que pagara "renta", refiere que hoy su familia vive de forma cómoda gracias al trabajo arduo.

De hecho, ella se dedica a la elaboración de un antojito tradicional de su pueblo, la popusa, mientras que su esposo es taxista, pero antes aprendió un oficio: el de electricista.

Elena se animó a dejar su país porque una de sus hermanas ya estaba establecida en Tuxtla Gutiérrez, con un negocio similar.

Aunque primero llegó a la entidad chiapaneca de forma irregular, cuenta que, como su única hija nació en Chiapas hace como 5 años, pues automáticamente ella y su pareja obtuvieron la residencia permanente por vínculo familiar.

Desde que estaban en El Salvador, se dedicaron a chambear con esfuerzo. Ella y su familia se avocaron a la venta de artesanías, mientras que su marido estudiaba Economía y laboraba como agente inmobiliario. En Chiapas, ocurrió lo mismo: se dedicaron a trabajar.

No obstante, Carmen Elena confiesa que, en un comienzo, era explotada por su patrón, quien se aprovechaba porque era migrante. "Pero mi mamá siempre nos enseñó, junto a mis otras dos hermanas, a ser luchonas, a trabajar, a no dejarnos, y por eso puse mi negocio", desde hace tres años.

A pesar de que repente le dan ganas de visitar El Salvador, su misma madre le advierte que mejor no lo haga, debido a que el riesgo es latente. "Pero ella es la que viene, nos visita", dice.

La mujer de 32 años de edad advierte que, mientras tenga fuerzas, seguirá con su establecimiento, con el cual piensa prosperar aún más; "hoy puedo decir que no tengo miedo, y ya han venido personas tatuadas (cree que son pandilleros), no precisamente de El Salvador, pero no les temo, porque acá no es lo mismo que allá".

Lo que ella quiere dejar en claro, es que no todos los migrantes salvadoreños son malos o malas, como se ha pensado, sino que una gran parte huye de su país por la pobreza, la violencia, el hambre y la marginación.

Aplaudimos que el presidente Nayib Bukele haga su trabajo, ya hacía falta, mi madre está feliz por eso, pero, insisto, no todos somos malos, sino salimos porque queremos progresar

¿Y LA REINSERCIÓN SOCIAL?

Para Alex Sánchez y "Claudia", lo que debe de haber son verdaderos programas de reinserción social, más empleos y otras oportunidades.

"El pueblo no entiende, a veces, por qué darles oportunidades a esta población, cuando ésta también sufre por diferentes problemas sociales en nuestro país, donde no solo se violarán derechos humanos de pandilleros, sino de la población entera", ataja Alexis, quien cuestiona por qué de repente se dio una ola de asesinatos en esa nación centroamericana gobernada por Bukele; "¿se rompió algún acuerdo?"

Al respecto, afirma que el llamado a otras naciones, como México, es que les den refugio a esas personas, sobre todo a quienes, a través de distintas formas como la misma religión, se han alejado de las pandillas. Cuando alguien rechaza, odia y persigue, afirma, "no vamos a esperar amor de las personas, ¿verdad? Y ese es el dilema".

Para "Claudia R.", defensora de derechos humanos, muchas veces es complicado otorgarle asilo a ese tipo de personas, y la situación se agrava --considera-- cuando instancias como la Comar les niegan algún trámite.

Hace como 5 años en Tapachula, recuerda, un pandillero acudió a las oficinas de esa instancia para solicitar asilo, sin embargo, se lo negaron porque no cumplía con los requisitos.

En respuesta, el mismo migrante advirtió que, si no era por las buenas, conseguiría las "cosas" por las malas, lo que cumplió al abusar sexualmente y luego matar a una niña, cuyo cuerpo lo arrojó en un río.

NAYIB NO DA TREGUA

Mientras tanto, Nayib Bukele no bajará la guardia, e incluso lamenta la postura de las organizaciones no gubernamentales (ONG) que protestan por este Régimen de Excepción; de hecho, les recrimina el querer parar estos arrestos, "porque si no hay delincuencia, si no hay pobreza, de qué van a vivir esas agrupaciones, ya no tendrán esos recursos que les dan, o que bajan para atender esa problemática".

De paso, criticó a exgobiernos que, según él, financiaron a esas pandillas. "Cuántos negocios cerraron porque no tenían cómo pagar la extorsión", enfatiza.

La situación en ese país es cada vez más complicada. Según el mandatario salvadoreño, en la fase 4 de ese plan, entrarán en acción 1,450 nuevas tropas, más 250 mujeres que, por primera vez en la historia, formarán parte de las fuerzas armadas.

También presume que habrá más vehículos especiales y autónomos para fuerzas armadas, blindados, así como armamento, chalecos, drones, cámaras infrarrojas, entre otros.

Más de 16,000 terroristas sacados de las calles, en solo 29 días.



Seguimos...#GuerraContraPandillas https://t.co/puCXnGPnv6 — Nayib Bukele (@nayibbukele) April 24, 2022

CARAVANAS, OPORTUNIDAD PARA EVADIR LA SEGURIDAD

En ese sentido, "Claudia R." advierte que, sin duda, los pandilleros han buscado diferentes formas de llegar a México, o al menos a Chiapas, y una de esas maneras es por medio de las caravanas.

Sin embargo, resalta que en las últimas acciones masivas de este tipo se les ha complicado ingresar, porque éstas cada vez se han disminuido, e incluso ya se forman en las ciudades fronterizas, como Tapachula, y ya no en Honduras u otros lados.

Entre otras cuestiones, refiere que las fronteras, de alguna manera, fueron "blindadas" desde que se echó andar el Plan Mérida. "La migración no se detiene, por diferentes razones".

Pese a todo el reforzamiento o militarización de las franjas fronterizas, Chiapas es aún el estado más poroso del Continente Americano. Incluso, la defensora de derechos humanos lamenta que el ingreso de pandilleros no se detenga, porque muchas veces éstos están aliados con los gobiernos o con el crimen organizado.

De lo que está convencida, dice, es que las políticas tanto de EU como de los países de Centroamérica, sí impactan en México. "Vemos las cifras y migran menos personas de El Salvador, pero entendemos que el costo de estas políticas sí pueden afectar a Chiapas o a la frontera sur", insiste.

Lo que no se debe de perder, considera, es el sentido humano, pues el ser tan severos como Nayib Bukele, sí podrían acarrear consecuencias, muchas veces graves.

Sabemos que son criminales, que han cometido crímenes de lesa humanidad, que han masacrado pueblos, y que tienen un control muy efectivo en la población, en los gobiernos, en las policías, y algunos ya están en puestos importantes, es decir funcionarios de ´cuello blanco´, pero al final de cuentas son seres humanos, que vivieron un contexto complicado, y por ello merecen tener sus garantías mínimas del debido proceso, un juicio justo; ¡y claro, qué cumplan con su sentencia!

EL SALVADOR, CON POCOS TRÁMITES

De acuerdo con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), mientras que los haitianos, los hondureños y chilenos (hijos de haitianos) han bajado su peso específico dentro de los solicitantes de refugio en México este año en comparación con el 2021, respectivamente, en 66%, 26% y 77%, los cubanos, venezolanos, salvadoreños, guatemaltecos, brasileños (hijos de haitianos), nicaragüenses y colombianos aumentaron este año con respecto del 2021, de forma respectiva, en 300%, 116%, 4.2%,3.2%,94%, 129% y 64%.

Hasta el cierre de marzo, Chiapas encabeza el estado que más solicitudes ha atendido de refugio, con poco más de 21 mil, de las 12 entidades que aparecen enlistadas, afirma esa instancia.

Le siguen la Ciudad de México, con 1,740; Tabasco, 1,634; Baja California, 971; Nuevo León, 820; Veracruz, 752; Quintana Roo, 403; Coahuila, 336; Puebla, 241; Chihuahua, 226; San Luis Potosí, 206 y cierra Jalisco con 175.

Entre otros datos importantes, la Comar recordó que, del 2013 al 2021, en promedio anual solo 10 rusos y 4 ucranianos solicitaron refugio en México, pero de enero al 7 de abril de este año, 77 rusos y 56 ucranianos han solicitado refugio. "Aunque los números crecen cada semana, la mayoría no solicitará, sino cruzará a los Estados Unidos", advirtió.

En el 2021, recordó que las mujeres solicitantes de la condición de refugiado en México representaron el 41.07% del total. Tras marzo de este año, se mantienen al mismo nivel: 41.02 % del total.

rst