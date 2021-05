Educación en Chiapas niega títulos a egresados de Enfermería

"Egresé desde hace dos años, tengo 3 hijos y me tienen que apoyar mis padres por la falta de trabajo, porque no cuento con mi título", acusa una de las egresadas que participaron en la protesta. Fotos Christian González

TUXTLA GUTIÉRREZ.- Desde el año 2015 a la fecha, cerca de mil 200 egresados del Instituto Hispano "Jaime Sabines" de esta ciudad capital han buscado que les entreguen sus títulos, pero la Secretaría de Educación no les da una respuesta positiva.

También lee: "Ahorcan" a candidato de Morena en San Cristóbal de las Casas, Chiapas +video

El problema de no recibir el documento por el cual pagaron hasta 25 mil pesos cada uno, dijeron los afectados y afectadas de la carrera de Enfermería de ese centro educativo privado, es que les niegan el empleo, lo que los ha afectado más sobre todo en este año de pandemia por el covid-19.

A las afueras de la mencionada dependencia de gobierno, los egresados, algunos de Tuxtla, Tonalá y de otros municipios de la geografía chiapaneca, evidenciaron que durante los meses más complicados de la contingencia sanitaría hubo muchas contrataciones, pero quedaron mal parados por no contar con el título.

Destacaron que el instituto donde estudiaron les argumenta que cuenta con las actas de exámenes, pero que la SE no las libera, "que está parada, y todo es pretexto la pandemia; apenas han otorgado 20 títulos en lo que va del año, está muy lento todo".

Otro de los problemas, evidenció Ramón de Jesús Martínez, uno de los inconformes, es que la mayoría de los más de mil 200 compañeros y compañeras no han podido ingresar a la plataforma para agilizar el trámite de su titulación.

Aclaró que la SE les prometió una reunión el próximo 15 de junio, con la finalidad de que les regularicen su situación, aunque, declaró, no tienen mucha fe en esa instancia.

"Soy madre soltera de tres hijos pequeños, y como no tengo el título, me han negado el trabajo y no tengo cómo mantenerlos... por lo tanto, quienes me apoyan son mis padres", explicó por su lado Verónica de la Cruz, enfermera originaria de Tonalá, en la región Costa de Chiapas.

La problemática, dijeron las y los denunciantes, afecta no solo a su escuela sino a otras más que existen como las universidades también privadas "Pablo Guardado Chávez" y "Salazar Narváez", de las de mayor matrícula a nivel estatal.





rst