Edson, entre el dilema de insistir en llegar a EU o quedarse a vivir en Reynosa

CD. VICTORIA.- Edson Derisse sabe de albañilería, plomería, electricidad, pintura de casas y hasta de carpintería y mecánica. "En Haití, para sobrevivir, tienes que hacer de todo, saber de todo. Un día tienes trabajo y otro no, es la única forma de no morir".

Edson es uno más de los 4 mil haitianos que se encuentran varados en Reynosa, sin poder cruzar a Estados Unidos con su esposa y dos hijas. Tienen más de un mes en esta ciudad fronteriza y prácticamente se han quedado sin dinero.

Foto Cuartoscuro.

Por ello, todos los días deja el campamento de migrantes, instalado en Plaza de la República, y sale en busca de un trabajo de lo que sea, de lo que paguen.

"He ido a talleres de mecánica y carpintería, me dan trabajo dos o tres días, pero luego no hay. En algunos me han dicho que me quede, que soy bueno. No tengo vicios y al trabajo me gusta llegar temprano", dijo.

"Pero nosotros venimos para cruzar a Estados Unidos, no para quedarnos aquí. Aunque sí aquí se vive mejor que en Haití".

Gracias a los alimentos, ropa y otras ayudas que reciben de agrupaciones religiosas de México y Estados Unidos es que mantienen sus esperanzas.

"Aunque si se sigue dificultando pasar a Estados Unidos, entonces tal vez si nos tengamos quedar en México, en Reynosa, por un tiempo más largo, pero entonces es necesario contar un permiso de Migración de México arreglar nuestros papeles para permanecer y las niñas puedan ir una escuela, conseguir una casa".

Foto Cuartoscuro.





Mientras Julia, su esposa, teje pulseras y collares de colores y con sus hijas las venden en el semáforo de la esquina. "No sé si las personas me compran las pulseras porque les gustan o por ayudarnos. Pero queremos juntar dinero por si es necesario rentar una casa o movernos a Monterrey, porque también queremos irnos allá. Dicen que allá hay mucho donde encontrar trabajo y ganar mejor".

Organizaciones empresariales han explicado que debido a la estancia ilegal no les puedan dar empleos a los migrantes, pues se hacen cómplices y ser responsables del delito de tráfico de personas.

Después de que las dos niñas han dado un trago a la botella de refresco, lo hace él y sigue con la plática: "Mi esposa y yo estudiamos hasta la secundaria. No pudimos estudiar más por nuestra condición de pobreza. Allá quien tiene estudios universitarios es porque tiene dinero. La educación no es para los pobres, por eso nos cuesta mucho vivir".

Foto Cuartoscuro.





"Tenemos documentos con los cuales comprobamos que fuimos a la escuela, saber leer y escribir. Pero lo que queremos necesitamos es que el Gobierno de México nos ayude nos conceda permiso para permanecer aquí, para trabajar. Que no venimos hacerle daño a nadie, ni nada".

Y recalcó: "Solo pedimos la oportunidad de vivir mejor de no vivir en la desgracia mi esposa, mis hijas no lo merecen".

AUMENTA EL PASO DE MIGRANTES POR TAMAULIPAS

El paso de migrantes de diferentes países por Tamaulipas se ha incrementado en un 85.52 por ciento en Tamaulipas en un año, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Migración (INM).

Los datos estadísticos de Migración señalan que tan solo en este año, por la entidad han pasado 33 mil 142 personas, muchas de las cuales, aún permanecen en ciudades, especialmente de la frontera del país, mientras en 2020, el registro fue de 17 mil 864 extranjeros.

Foto Cuartoscuro.





Los meses con más flujo de migrantes por la entidad han sido julio con 4 mil 600; agosto que registró 5 mil 413 y el pasado mes de septiembre con 5 mil 171 personas identificadas.

El pasado 7 de octubre, 652 migrantes que viajaban en seis cajas refrigeradas de tres tráileres, fueron descubiertos en el puesto militar de Oyama, en el kilómetro 53 de la carretera Victoria-Monterrey.

Luego de salir del estado de Puebla y tras 36 horas de viaje, hacinados y en condiciones insalubres, los 564 ciudadanos de Guatemala, 39 de Honduras, 28 de Nicaragua, 20 de El Salvador y uno de Brasil, fueron devueltos a sus países de origen.

En el grupo donde viajaban 349 menores de edad, 198 manifestaron que viajaban solos luego que, en Estados Unidos, algún familiar ya los esperaba.

DISMINUYE FLUJO MIGRATORIO A EU

En contraparte, el flujo de mexicanos que buscan llegar a Estados Unidos para desempeñarse en diferentes oficios y trabajos, desde el inicio de la pandemia en marzo del 2020, cayó.

El Centro de Investigaciones Pew, dan cuenta de alrededor de 30 mil 500 migrantes mexicanos que ingresaron a Estados Unidos en 2020, que representan un 45 por ciento menos que en 2019.

Foto Cuartoscuro.





En 2020, se otorgaron alrededor de 198 mil permisos temporales a trabajadores agrícolas mexicanos, un 5 por ciento más que el 2019, pero un aumento anual menor que los observados en años previos a la pandemia.

Para los trabajadores con alta especialización con visa TH o H-1B cayó un 36 por ciento en el mismo periodo, pasando de 24 mil en 2019 a solo 15 mil en el 2020; esto se puede explicar también, porque la actividad agrícola, es considerada esencial y, por tanto, los permisos para laborar en el campo, no se suspendieron.

REPORTA PATRULLA FRONTERIZA MÁS DETENCIONES.

A la par de los casos de personas que buscan llegar de manera legal para trabajar en el vecino país, miles más buscan hacerlo, cruzando el río o desiertos, arriesgando su vida en el intento.

El pasado mes de julio, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, informó de caso 200 mil encuentros con migrantes a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, el total mensual más alto en más de dos décadas, de ellos el 27 por ciento se trató de personas que anteriormente, habían intentado ingresar ilegalmente a ese país.

Los encuentros, se refieren a dos tipos distintos de eventos, las aprehensiones, en que los migrantes son detenidos en ese país para esperar una sentencia y las expulsiones a sus países de origen o a México, como último país de tránsito.

Los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), señala que los 199 mil 777 encuentros de julio, supera el pico durante la gran ola de migración ocurrida entre ambas fronteras en mayo del 2019.

La gran mayoría de las detenciones realizadas por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, derivan en expulsiones, en virtud de una orden de salud pública, conocida como Título 42.

Del total de encuentros con migrantes, el 26 por ciento se trató de ciudadanos mexicanos, mientras que el 45 por ciento serían de los países del Triángulo del norte (El salvador, Guatemala y Honduras).

El delegado del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes, Ricardo Calderón Macías, informó que, a través de las fronteras de Tamaulipas, se han deportado mil 414 fueron enviados por la frontera de Reynosa.

esc