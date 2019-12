Edil de Morena gasta 1 mdp en retratos de exalcaldes, incluida su foto

VILLAHERMOSA (La Silla Rota).- Sin importarle la austeridad que pregona la 4T, ni que la mitad del Cabildo se opusiera a ese gasto, finalmente este domingo el alcalde de Centro, el morenista Evaristo Hernández Cruz, inauguró la galería de expresidentes municipales, con costo de un millón 33 mil pesos.

Lee también: Tabasco en crisis por aumento de homicidios

Hernández Cruz, quien por segunda ocasión es alcalde de este municipio, cuya cabecera es la capital tabasqueña, decidió quitar los retratos en blanco y negro, de los exalcaldes, incluido el de él, que se exhibían en la sede del Ayuntamiento.

El municipio pagó en promedio 26 mil 487 pesos por cada uno de los 39 retratos al óleo de los expresidentes municipales, entre constitucionales, sustitutos e interinos.

La galería incluye hasta a la actual sindicó Gilda Díaz, quien estuvo en febrero pasado como alcaldesa interina, luego de que Hernández Cruz solicitara licencia para someterse a una cirugía de nariz.

Evaristo Hernández Cruz, la primera vez alcalde por el PRI, en el periodo 2007-2009, justificó que con la "Galería de Ex presidentes Municipales", en el Salón Villahermosa, se plasman 89 años de "fragmentos de historia" en 39 retratos pintados por Roberto Giles.

Entre los nuevos retratos al óleo se encuentran los del exalcalde perredista Gerardo Gaudiano Rovirosa y su sustituta Casilda Ruiz, cuya cuenta pública 2018, fue reprobada por el Congreso; igual la del exalcalde Andrés Granier, quien como exgobernador estuvo imputado y encarcelado por peculado; también está el exalcalde priista Jesús Alí, quien ahora labora en el gobierno estatal de Morena como coordinador general de Enlace Federal.

El 30 de julio, en la sesión de Cabildo donde el alcalde presentó el millonario proyecto de retratos al óleo, la mitad del Cabildo se opuso a que se efectuara ese gasto para el ego y vanidad de Hernández Cruz. El empate se rompió con el voto de calidad del presidente municipal y quedó aprobado.

En esa ocasión la regidora Melba Rivera reprochó que se destinará más de un millón de pesos para el cambio de los cuadros, cuando el gobierno municipal hablaba de austeridad.

"No le veo la razón de gastar un millón 033 mil pesos para cambiar esos cuadros. Me dio gusto y no sé si alguien leyó, un presidente de un país que no quería que colgarán en sus oficinas cuadros de él, que colgaran cuadros de su familia, porque con eso los iban a ver, e iban a pensar dos veces en hacer corrupción", les recordó.

Igual dijo que le extrañaba que le vinieran ahora con ese cambio de retratos de los exalcaldes. "Estos cuadros están bien (los de blanco y negro), no le veo cuál es la diferencia", dijo.

Igual la regidora Cloris Huerta Pablo criticó la propuesta aprobada, pues los cuadros con retratos a blanco y negro estaban en buenas condiciones y no se requería realizar el gasto de más de un millón de pesos.

El alcalde argumentó la idea era "homogeneizar los cuadros", pues se trataba de fotografías, y ahora sería a un pintor que los elaboraría a mano.