Eder tocaba la guitarra cuando balazos de sicarios lo mataron

HERMOSILLO.- Eder de la Rocha era un joven de 23 años. Su sueño más grande era ser músico profesional, del género regional, tocar en bailes y en grandes escenarios. Pero, el pasado domingo, las balas que dispararon los sicarios truncaron su vida.

Él es una de las tres víctimas mortales que dejó el ataque armado del 27 de diciembre, cuando un comando irrumpió una fiesta de un grupo de jóvenes, de entre 19 a 27 años. Ahí, Eder tocaba su guitarra, junto a otros amigos. De ellos, otros cinco están hospitalizados por las heridas.

Sus seres queridos publicaron mensajes de despedida en redes sociales, quienes recordaron algunas anécdotas alegres con "El Güero", como le decían; otros, dieron palabras de aliento para sus padres.

Abril, su hermana lo recordó como un joven noble, de buen corazón, que siempre veía por su bien, la cuidaba y la protegía.

Ante su muerte repentina, dijo que se queda con los buenos momentos, con las risas y con el amor que se tenían.

"Mis padres y mi abuela me enseñaron a mí y a mis hermanos a ser personas de bien, tener buen corazón y amarnos siempre, pero mi güerito aprendió de más todo eso, es el más bueno, con el corazón más grande, que siempre ayuda a los demás. Me cuesta mucho trabajo entenderlo, no sé por qué a ti mi bebé, danos resignación a todos los que te queremos para aprender a vivir sin ti físicamente, porque siempre vivirás en mi corazón", escribió en su cuenta de Facebook.

Otro de sus amigos, Antonio Martínez recordó algunas anécdotas de su niñez, como cuando jugaban a las "maquinitas" o videojuegos, en la tienda cercana a su casa.

También escribió sobre los partidos de futbol y los juegos de béisbol que organizaban los domingos

"Recuerdo cuando entraste a jugar al equipo de béisbol Klan Hernández, ahí 'domingueabamos' a toda madre, siempre perdíamos, pero nos divertíamos a toda madre, pura anécdota que daba risa, pura felicidad... te vi hace 2 días y jamás imaginé que fuese la última vez", contó en la publicación.

Antonio también mencionó sobre la incursión de Eder en la música, su amor por tocar la guitarra, las grabaciones que hacía de sus canciones y lo orgulloso que eso hacía a su papá.

Incluso, en su cuenta de Facebook, "El Güero" tenía varios videos con otro de sus compañeros tocando música regional.

Por último, Antonio, uno de los amigos más cercanos de Eder se despidió con un mensaje a sus padres, sus familiares, a quienes la violencia e inseguridad en la capital sonorense le arrebataron a su niño.

"Dios, la Luz y el Universo, mande toda la Fuerza para tu familia en estos momentos horribles de pesadumbre, que el Padre Tiempo traiga comprensión (porque hoy no la tenemos) me duele mucho mi niño, nos duele mucho a la Mayos, al Barrio y a todos lo que te conocimos", escribió.

Hasta el momento, no hay detenidos por el ataque armado a este grupo de jóvenes, donde murieron tres y cinco más se encuentran hospitalizados por las heridas de bala.

Una tragedia que marca Hermosillo, a días de finalizar el 2020, inundado de muertes, tanto por la violencia que no ha cesado, como por la pandemia de covid-19.