Eder: sin casa ni recursos, intenta no dejar de estudiar en Mérida

MÉRIDA.- Con tan solo 12 años de edad, Eder Alberto se volvió viral en las redes sociales en Yucatán, tras ofrecerse a hacer mandados a cambio de una propina. La intención de este pequeño es juntar dinero para comprarse una computadora o tableta, que le sirva para estudiar y ayudar a su mamá.

Aunque muchos compartieron su publicación, esto de poco sirvió, pues no logró llegar a su meta. En cambio, sí recibió muchas críticas y acusaron a su mamá Yanely Aracely Sonda Ramírez de explotarlo. Pero la historia de este pequeño va mucho más allá de aquella publicación.

En julio, Eder, su hermanita y su mamá habían sido desalojados del cuarto que rentaban. Ella es madre soltera y trabajaba como empleada del hogar, desafortunadamente por temor al contagio de la covid-19 dejaron de contratarla y se quedó sin su único ingreso, ya no pudo seguir pagando la renta.

Sin ayuda y sola con sus dos hijos, decidió salir a buscar un sitio que fuera más barato para poder dormir. Y con tan solo 30 pesos en la cartera, después de caminar un largo rato juntos, se encontraron con un puesto de panuchos, Yaneli compró tres, uno para cada uno y ahí conoció a doña Reina, quien atendía el lugar.

Cuando le conté de mi situación, doña Reina me dijo que tenía un cuarto que nadie ocupaba y que hablaría con su familia para poder recibirnos, y así fue, aquí estamos y la ayudamos en todo, gracias a ella tenemos donde dormir y mis hijos pueden seguir estudiando

Eder terminó el ciclo escolar viendo Aprende TV y el pasado 24 de agosto fue parte de los 30 millones de estudiantes que regresaron a clases. Sin embargo, el nuevo esquema de educación a distancia ha visibilizado las desigualdades económicas de las niñas y los niños para estudiar, hasta en su propia casa.

Eder, no solo no tiene un hogar propio, también pertenece al 55.7 ciento de personas en México que no tienen computadora y al 7.5 por ciento que no tiene televisor, según datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2019.

La señora me prestaba la tele para ver las clases, pero no queremos estar molestando. Me motive para juntar dinero y comprar una tableta o computadora. Yo quiero estudiar para ser un buen ingeniero de grande

Actualmente, gracias a que doña Reina le presta la televisión, puede "asistir" a clases, pero no tiene internet para enviar sus tareas, ni su mamá Yaneli celular para ayudarlo. Eder también es del 30 por ciento de la población que no cuentan con este servicio.

Eder a su corta edad es consciente de la pobreza en la que vive, pero tiene una meta clara y el deseo de seguir estudiando. Sabe que no la tiene fácil, así que mejor confía en que habrá quienes lo apoyen y lo contraten para hacer mandados a pesar de la pandemia de la covid-19.