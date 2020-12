Durante fiestas navideñas Bertha, Nayeli y Melisa fueron asesinadas

OAXACA.- De manera impune la violencia feminicida arrebató la vida de Bertha, Nayeli y Melisa, quienes en distintos puntos de la entidad fueron asesinadas en los pasados cinco días, durante las fiestas navideñas. Con estos casos suman 14 mujeres a quienes se les ha arrebatado la vida durante diciembre, perfilándose como uno de los meses más violentos para las mujeres en Oaxaca, durante este año.

La indignación causada por los asesinatos de Bertha y Melissa, activo la búsqueda de los feminicidas, en ambos casos sus parejas y padres de sus hijos. A través de las redes sociales, familiares de las víctimas y colectivas feministas difundieron las fotografías de los implicados a fin de dar con ellos.

Melisa A.P.P. de 29 años de edad fue asesinada a puñaladas en la agencia de San Francisco Yosocuta, ubicada en Huajuapan de León. El presunto asesinado es Miguel, su pareja quien después del hecho, cometido el 21 de diciembre, se dio a la fuga.

Posteriormente, la noche del 24 de diciembre, Bertha J.D fue asesinada en Unión Hidalgo. El presunto agresor Jesús también se encuentra prófugo.

Foto Cuartoscuro /Ilustrativa

"La mujer de la foto es mi prima originaria De San Pedro Jilotepec, y el hombre a su lado es su esposo. Ella está muerta, me acabo de enterar de que hoy es su sepelio. Él la asesinó los hechos ocurrieron en Unión Hidalgo. Tenían ya varios años juntos y tienen un hijo en común. Mi sobrino hoy es huérfano de madre gracias a que su padre le quitó la vida. No es posible tanta maldad, tanto odio acumulado por tanto tiempo. Yo conviví con ellos, nunca vi rasgos de violencia, sin embargo un día sucedió esto. A todos los que me leen les pido por favor que compartan la publicación para encontrar a este señor ya que como buen cobarde mató a mi prima y huyó", escribió una de las familiares de la víctima llamando a la localización de presunto feminicida.

A los dos feminicidios anteriores se sumó el de Nayeli de 17 años de edad, asesinada la noche del sábado en San Antonio de la Cal tras recibir un disparo de arma en la cabeza.

Cifras de la Grupo de Estudios Sobre la Mujer Rosario Castellanos señala que en lo que va de la actual administración estatal de gobierno que comenzó en diciembre de 2016, suman 495 mujeres y niñas asesinadas de manera violenta; 280 desde la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) y 111 en lo que va del año.

Las regiones de Valles Centrales y el Istmo con 23% cada una, concentran el 46% de los femincidios, es decir casi la mitad de todos los asesinatos violentos de mujeres y niñas en este año, destacó Angélica Ayala, presidenta del GESMujer.

"El indignante feminicidio de Bertha en Unión Hidalgo no debe quedar en la impunidad pues la misoginia que se expresa en el rechazo odio y aversión a las mueres por su condición de ser mujeres, es un grave problema social, presente no sólo en las relaciones inequitativa e injustas en donde los hombres abusan de su poder, sino que también esta presente en las instituciones de prevenir atender y sancionar la violencia por razón de género pues las omisiones son tan graves como los propios hechos que arrebatan la vida de las mujeres oaxaqueñas", destacó la defensora de derechos.