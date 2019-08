Duarte se reunió con Fiscalía, pero niega ser soplón

El ex gobernador Javier Duarte de Ochoa negó que haya ofrecido a la Fiscalía General de la República (FGR) entregar pruebas sobre los recursos desviados del Gobierno de Veracruz y que habrían sido usados en la campaña presidencial del entonces candidato Enrique Peña Nieto durante 2012.

A través de su cuenta de Twitter, el ex priista aseguró que la información dada a conocer por el Diario es "inexacta y especulativa", a pesar de que confirmó que se reunió con personal de la FGR.

La información que publica hoy el diario @Reforma es inexacta y especulativa. Derivado de la solicitud que hice me reuní con personal de la @FGR, donde hablé de temas generales, sin embargo aún no rindo declaración ministerial, por lo tanto es imposible sepan que voy a declarar. — Javier Duarte (@Javier_Duarte) August 19, 2019

Y es que el diario señaló que en julio pasado el ex gobernador envió una solicitud de criterio de oportunidad a la Fiscalía, a cambio de que la información y evidencias que proporcionara no sean utilizadas contra sus ex colaboradores.

Se dijo en la nota del medio nacional que Duarte de Ochoa estaría dispuesto a declarar en contra de Peña Nieto y varios de sus colaboradores; sin embargo, lo negó en redes sociales.

Duarte de Ochoa indicó que no hay rendido una declaración ministerial y que por tanto no es posible saber con anticipación qué declarará o qué información entregará a las autoridades.

"La información que publica hoy el diario @Reforma es inexacta y especulativa. Derivado de la solicitud que hice me reuní con personal de la @FGR, donde hablé de temas generales, sin embargo aún no rindo declaración ministerial, por lo tanto es imposible sepan que voy a declarar", señala en su mensaje.

Cabe destacar que en 2012, se la Procuraduría aseguró en el Aeropuerto Internacional de Toluca 25 millones de pesos en efectivo a dos colaboradores de Duarte y que se dijo iban a ser entregados para la campaña del priista Peña Nieto.