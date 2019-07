Duarte es un corrupto desesperado: Osorio Chong

El ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, calificó al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, como un corrupto desesperado, luego de que el ex mandatario estatal lo señaló como uno de los responsables del pacto para su entrega ante las autoridades federales en 2017.

Por medio de su cuenta de Twitter, el ex gobernador de Hidalgo y ahora coordinador de la bancada del Partido Revolucionario institucional (PRI) en el Senado negó las acusaciones de Duarte, al asegurar que se trata un "corrupto desesperado" con respecto a que presuntamente pactó con él su entrega.

En unos momentos, en entrevista con @CiroGomezL, responderé a las alusiones de Javier Duarte. Por el momento sólo diré lo siguiente: es un corrupto desesperado que está buscando evadir la responsabilidad de sus actos. — Miguel Ángel Osorio Chong (@osoriochong) 16 de julio de 2019

En entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, el senador priísta rechazó haber pactado con Duarte su entrega con el gobierno federal, luego de los señalamientos de corrupción en su gestión, además de que también negó que haya tenido contacto con el ex gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunés.

Dijo que si existió algún pacto él no estaba enterado, pues únicamente buscaba la detención de Duarte, ya que era una de las prioridades del ex presidente de México, Enrique Peña Nieto, por lo que negó categóricamente cualquier nexo con el ex mandatario estatal.

Por su parte, el ex mandatario estatal interno en el reclusorio norte de la Ciudad de México en el mismo programa radiofónico aseguró que pactó tanto con ex secretario de Gobernación como con los responsables de diferentes instituciones como la Procuraduría General de la República (PGR), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

IGS