Duarte contradice a Reforma: no buscará seguir su proceso en libertad

Xalapa, Ver. - Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz aseguró, por segunda ocasión, que la publicación del diario Reforma, en la que se expuso que éste podría seguir su proceso de libertad luego de que la Unidad de Inteligencia financiera (UIF) "le echara una mano" al final de la administración de Enrique Peña Nieto, es falsa.

En entrevista para medio radiofónico, aseguró el medio tiene "una fijación" en su persona, así mismo, que es el único de los imputados que se mantiene en prisión -junto con el contador Javier Nava Soria, quién aseguró está próximo a salir en libertad- por que fue obligado a aceptar un procedimiento abreviado.

En la publicación del Reforma, se reveló que el entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Mauricio Moreno Balbuena, solicitó a la extinta PGR retirarle al ex gobernador de Veracruz la acusación del delito de delincuencia organizada.

Posteriormente, Arturo Elías Beltrán, encargado de despacho de la PGR, anunció la reclasificación del delito por el de asociación delictuosa para cometer peculado, el cual no amerita prisión preventiva oficiosa.

Por lo que, de acuerdo con la Ley Nacional de Ejecución Penal, Duarte podrá solicitar su libertad bajo supervisión cuando cumpla la mitad de sus nueve años de condena, es decir dentro de dos años y dos meses. La decisión de concederlo tocará a un juez federal.

Durante su participación esta mañana, Duarte de Ochoa rebatió que la UIF fueron los que "fabricaron" las pruebas que lo tienen detenido, por lo que acusó que la información aportada no es nueva y que solo se trata de un "refrito".

En su cuenta de Twitter, el ex mandatario fijó -a través de terceros, dijo- su postura, numerando del 1 al 4 sus argumentos.

¿Porqué la fijación de @reformanacional sólo en mí? 2. El delito de DO se cayó por 2 razones: la primera porque era insostenible como las propias autoridades que lo fabricaron lo reconocen y la segunda por la extorsión de la que fui víctima... 2/4

no tendría porque hacerlo ya que no tengo ninguna carpeta de investigación federal abierta que me genere el interés de solicitarlo. @reformanacional 4/4