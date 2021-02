"Dreamer" celebra graduación en la frontera para estar con su padre deportado

NUEVO LAREDO, Tamaulipas (La Silla Rota).- Saraí Ruiz terminó de estudiar la preparatoria el pasado 24 de mayo en Estados Unidos y cruzó la frontera para que su padre la viera con su toga de graduación.

De acuerdo con Univisión Noticias, el papá de Saraí fue deportado a México hace más de una década, por lo que no pudo asistir a la ceremonia de su hija; sin embargo, eso no fue impedimento para que se encontraran en ese día tan especial.

Con su certificado en mano, Saraí acudió al puerto fronterizo entre Laredo, Texas y Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde su padre vive. “Nadie nunca podrá separarnos, solo Dios nos podrá separar”, le dijo su papá al oído.

Saraí nació y creció en Wisconsin, donde vivió con sus padres hasta los 4 años, edad en la que su padre fue deportado a México, quedando sin la más mínima oportunidad de poder arreglar su estatus migratorio en Estados Unidos.

Él comenzó a vivir en Nuevo Laredo mientras ella y su madre se quedaron en Wisconsin, hasta que decidieron mudarse a Laredo, Texas, para estar más cerca de él. Tras unos años, compraron una casa en México y de lunes a viernes cruzaban para ir a trabajar y a la escuela. Así pasaron 10 años.

El día de su graduación, Saraí no pudo evitar ponerse triste al saber que su padre no estaría ahí con ella, pues aunque su madre y otros familiares acudieron al acto, ella sentía que le faltaba alguien. Por eso, no dudo en correr a la frontera vistiendo su toga y poder ver a su papá, pues uno de sus principales sueños había concluido: graduarse de la High School.

En redes sociales la joven compartió el momento de su encuentro y lo que representa para ella los esfuerzos de una de las personas más importantes en su vida, quien se puso en riesgo muchas veces para darle lo mejor.

ndm