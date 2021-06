Dos sicarios entre detenidos por disturbios en jornada electoral de BC

TIJUANA.- Las investigaciones sobre los disturbios presentados durante la jornada electoral en Baja California no han arrojado aún a los autores intelectuales, según la Fiscalía General Estatal (FGE).

A más de una semana de lo sucedido, la fiscalía reportó que en las 10 carpetas de investigación que abrieron tienen a 47 personas vinculadas a proceso.

Guillermo Ruiz Hernández, fiscal general, dijo que entre los primeros avances identificaron a dos detenidos como integrantes del crimen organizado buscados por homicidio en la ciudad de Mexicali.

"No podemos identificar todavía a qué tipo de organización pertenecen o si eran mandados por algún participante del proceso electoral", respondió.

Los disturbios del 6 de junio, particularmente en casillas de Tijuana y Mexicali, incluyeron robo de urnas, quema de otras, y hasta restos humanos arrojados al sitio de votación.

Ese fue el caso de una cabeza humana y unas manos cercenadas en un par de casillas instaladas al este de Tijuana, en la periferia.

"Ese es otro ilícito. Eso no tiene que ver con el proceso electoral, es un homicidio el que se cometió. Creemos que es un homicidio que ya previamente se había suscitado, no era un homicidio reciente", comentó al respecto el fiscal Ruiz Hernández.

Añadió que nadie ha reclamado esos restos ya investigados por el área de peritos, así que las víctimas siguen sin ser identificadas.

Las detenciones fueron realizadas en algunos casos por ciudadanos que participaban en la jornada electoral, como sucedió con un menor de edad cuando llegó con un grupo de hombres a prender fuego a las urnas de una casilla.

De acuerdo con la FGE, entre las 47 personas detenidas por los disturbios hubo 14 menores de edad.

En otros casos las fuerzas policiacas protagonizaron persecuciones y realizaron un cateo para el aseguramiento de los ahora vinculados a proceso por delitos electorales.

Tras la votación del domingo, académicos y grupos ciudadanos expresaron su preocupación por el nivel de violencia que no se había visto en elecciones en Baja California al menos en los últimos 30 años.

También habló del tema el gobernador Jaime Bonilla, cuando el lunes 7 de junio regresó a su transmisión diaria en Facebook, suspendida desde abril por la veda electoral.

Ese día, el mandatario morenista especuló con que Jorge Hank, candidato a gobernador por el Partido Encuentro Solidario (PES), estaría detrás de la violencia del día de la elección.



Cuestionado sobre esos señalamientos, el fiscal general solo dijo que las carpetas de investigación siguen su curso.

"Aquí no protegemos ni creamos culpables. Vamos a ver qué dicen las carpetas y a dónde nos lleva esa investigación (...) No he visto ese señalamiento por parte del gobernador", respondió.

esc