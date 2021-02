Dos familias enquistadas en el poder municipal de Xalapa

XALAPA, Veracruz (La Silla Rota).- H ay dos familias en la capital del estado que por más de 20 años han mantenido el control de dos regidurías en el ayuntamiento. Se trata de los Bernal Velázquez y los Platas Córdoba.

La incursión de los Platas Córdoba a la política desde el Partido Acción Nacional (PAN)está estrechamente vinculada a los hermanos Alfonso y Alejandro Vázquez Cuevas. Aunque ahora, los Vázquez Cuevas se encuentran fuera de Acción Nacional, y buscan a través del PES -en una alianza con Morena- volver a ocupar espacios públicos.

De los Platas Córdoba, la primera en acceder a una regiduría fue Ana María Córdoba Hernández, durante el gobierno de Rafael Hernández Villalpando (1997 – 2000). En ese entonces, Córdoba Hernández era suplente de Alfonso Vázquez Cuevas, quien dejó la regiduría para buscar una diputación local.

Aunque su periodo como regidora fue de un año, el proyecto político de Córdoba Hernández encontró continuidad en el siguiente periodo de gobierno. Su esposo Ramiro Platas García(+) ocupó una regiduría en el gobierno municipal de Reynaldo Escobar Pérez (2000 – 2004).

Solo tres años después de concluido el periodo de su esposo, Ana María Córdoba regresó a ocupar una regiduría en la administración de David Velasco Chedraui (2007 – 2010). Y en lo que pareciera una franca carrera de relevos, su hija Karina Platas Córdoba llegó a ocupar una curul en el gobierno municipal de Américo Zúñiga Martínez (2014 – 2017).

Ahora que inició el gobierno de Hipólito Rodríguez Herrero, Karina Platas le regresó la estafeta a su madre Ana María Córdoba, quien por tercera ocasión ocupa una regiduría en una administración municipal.

Y si bien el gobierno de Hipólito Rodríguez apenas cumple los quince días, entre las filas del panismo xalapeño ya genera expectativa el trabajo que Ramiro Platas Córdoba realiza desde la delegación regional de la Sedesol en Xalapa.

Si bien nadie aventura a ponerle nombre al próximo presidente municipal de la capital del estado, varios panistas advierten que Ramiro Platas podría ser el siguiente de los Platas Córdoba en ocupar una regiduría en la capital del estado.

Los Bernal Velázquez

La otra familia que se ha turnado el uso de una regiduría entre los integrantes de su familia, es la Bernal Velázquez. El primero en ocupar un cargo en el ayuntamiento de Xalapa, fue Manuel Bernal Rivera, oriundo de Tierra Blanca.

Manuel Bernal fue regidor en la administración priísta de Carlos Rodríguez Velasco (1994 – 1996), y después de ocupar otros cargos, como la diputación local y secretario general del PRD Estatal, logró que su hija María Teresa Bernal Velázquez ocupara una regiduría durante el gobierno municipal de Elizabeth Morales García (2010 – 2013).

Una administración después, Julia Francisca Velázquez Ávalos, esposa de Manuel Bernal y madre de María Teresa Bernal, tomó su turno como regidora en la administración municipal del priísta Américo Zúñiga Martínez (2014 – 2017).

Y ahora es el turno de Luiza Angélica Bernal Velázquez, quien a su breve paso como subdirectora Médica del Hospital Regional “Dr. Luis F. Nachón” en el gobierno de Miguel Ángel Yunes fue duramente criticada por dejar el cargo abandonado en menos de seis meses para irse hacer campaña por una regiduría.

Luiza Angélica Bernal Velázquez es regidora en el actual gobierno de Hipólito Rodríguez Herrero (2017 – 2021).

“Estoy aquí gracias al trabajo”: regidoras

En entrevista por separado, las regidoras Ana María Córdoba y Luiza Angélica Bernal coinciden en señalar que el tiempo que sus familias han tenido al frente de una regiduría se debe al trabajo social que han realizado en la capital del estado, en favor de los menos favorecidos.

“Yo estoy aquí porque un trabajo real no de fotografía, no de decir aquí estoy. Tengo un trabajo real, de calle, de caminar, de gastar la suela de los zapatos, de estar en contacto con la gente, de resolverle la situación. Estamos aquí por trabajo no por dedazo”, respondió la regidora Ana María Córdoba.

La edil con la comisión de Comisión de Registro Civil, Panteones y Reclutamiento que quienes la critican es porque desconocen la labor que ha realizado en las colonias de la capital del estado.

En su turno, Luiza Angélica Bernal dijo que su espacio en la regiduría “obedece a los lineamientos del PRD, este espacio nadie nos lo regaló, ha sido trabajado. Y si fue votado en el consejo de mi partido, es precisamente por los resultados que orgullosamente ha brindado mi familia”.

La edil con la comisión de la de la Niñez y la Familia fue enfática en señalar que, si bien en el pasado han sido otros miembros de su familia quienes han estado al frente de las regidurías, ahora es ella, Luiza Angélica, quien está al frente, y “yo creo que mi trabajo va a ser fundamental, como lo ha sido en otros espacios (…) “mi etiqueta principal es el trabajo”.





