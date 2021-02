"Dormí 12 días con la muerte" relata David, quien se contagió de covid

MONTERREY.- "¡Fueron 12 días y noches de horror! Conocí el dolor, el miedo, la depresión y la soledad" platica David quien comienza a recuperarse de la covid en su departamento.

"Tengo más de 50 años y desde hace más de 20 decidí vivir solo, me gusta, lo disfruto, pero cuando enfermé sentí temor, parecía que cada noche dormía con la muerte al lado", platica despacio y hace pausas para toser.

Recuerda que, como cada año, una de sus hermanas lo invitó a pasar la navidad en su casa. La mañana del 24 de diciembre todavía lo estaba pensando a sabiendas de lo acelerado de los contagios por la covid.

"Así estuve todo el día, me daban ganas de ir, luego de no ir. En esa casa entran y salen, van y vienen y hay riesgo. Sin embargo, a las 11 de la noche me arranque de Monterrey al municipio de Guadalupe; unos tamales y me regreso", comenta.

Y, añade, "en el camino fui con miedo, éramos cinco, cené con miedo y al filo de la medianoche mi hermana tuvo un acceso de tos: Ya valió, pensé. Me dormí en un sofá alejado de todos y, la mañana de Navidad me retiré a casa".

David platica que el lunes 28 aparecieron los malestares, dolor de cuerpo y cabeza intenso; el martes se recrudecieron los malestares y acudió al médico quien le dijo era una faringitis, aunque no descartó covid y le ordenó que se fuera a hacer el examen, salió positivo.

"Con la tos, la dificultad para respirar, el permanente dolor de cabeza y cuerpo, fiebre de 40 grados y, sin medicamentos, me vi en la necesidad de hablar a mis dos hijas, quienes acudieron en mi auxilio".

Reconoce que la ayuda de ellas fue esencial, la atención médica vía Zoom, los medicamentos que adquirieron, el oximetro, termómetro, jarabes, vitaminas, todo lo dejaban en la puerta del departamento.

Con un invierno de temperaturas de cero a dos grados hubo la necesidad de llevar calentadores al departamento. Pero fueron 12 días sumamente malos.

Narra: "Si bien estaban al pendiente por teléfono mis hijas, pese a que llevaron mandado durante esos 12 días no probé alimento, baje cuatro kilos. ¿A quién le va a dar hambre en ese estado de salud".

"Fueron días de terror, de despertar en la madrugada empapado en sudor, de escalofríos, de colocarme una gran chamarra sólo para ir al sanitario.

"Sentí que me moría, al grado de que una ocasión la saturación de oxígeno bajó a 88."Vas al hospital, dijo una de mis hijas; no, fue mi respuesta, me deprimo y enfermo más con ver toda esa gente ahí hospitalizada. Luego el médico atribuyó la baja de oxígeno al haberme agitado".

David platica que toda su vida ha sido deportista, trota a diario cinco kilómetros y hace rutina de pesas, come nutritivo, pero se contagió y cree que el vivir solo, el miedo a morir y el covid le llevaron a la depresión y a agudizar el mal.

"Esta es la otra cara de un enfermo de covid que vive solo, que tuvo que estar en cama boca abajo por días; llegue a dejar sin seguro la puerta principal porque el miedo siempre me acompañó; dormí 12 días con la muerte, estuvo junto a mí en mi cama".