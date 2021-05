¿Dónde está mi hijo? para madres de desaparecidos no hay 10 de mayo

En el país existen 86,663 personas no localizadas desde 2006; la mitad de víctimas durante la actual administración. Foto Cuartoscuro

En el marco del Día de las Madres, este lunes centenares de madres de víctimas de desaparición forzada reclamaron soluciones urgentes. Recordaron que para ellas "ya no hay 10 de mayo".

"Venimos a reclamar, porque para nosotros ya no hay 10 de mayo. Tengo un hijo desaparecido y destrozaron toda una familia", relató María de Jesús González, cuyo hijo desapareció en 2010 después de que se lo llevaran a él y a otros dos jóvenes de una fiesta multitudinaria en Torreón, Coahuila.

Como ella, las familias de 86,663 personas no localizadas desde 2006 viven esta fecha como un recordatorio de que sus hijos ya no están y de la crudeza de la crisis histórica de desapariciones que enfrenta el país.

De las 86,663, más de la mitad (44,174) han desaparecido desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la Presidencia de México, en diciembre de 2018.

La guerra contra el narcotráfico iniciada en México en 2006 por el entonces presidente, Felipe Calderón (2006-2012), todavía no termina y las víctimas suelen ser hombres y mujeres jóvenes a las que se les pierde el rastro.

NADA QUE CELEBRAR EN NL

En Monterrey, las madres que aún buscan a sus hijos desaparecidos no celebraron el 10 de mayo.

"Como hace una década, miles de madres en Nuevo León y en México no tenemos nada que celebrar, nos arrebataron a nuestras hijas e hijas y seguimos preguntando ¿Dónde están?", es la postura de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León.

Recordaron que hace 10 años, junto con familiares de Personas Desaparecidas y colectivos de Coahuila, Chihuahua y Centroamérica, unieron dolores y digna rabia para convocar a una Marcha en la Ciudad de México que fue nombrada la "Marcha de la Dignidad Nacional, Madres Buscando a sus Hijos e Hijas, Verdad y Justicia".

En aquel momento hicimos siete exigencias puntuales, por las que las familias hemos luchado, también en aquel año comenzamos a bordar los nombres de nuestras hijas e hijos en color verde esperanza. Como hace diez años, hoy volvemos a bordar y volvemos a hacer presentes a nuestras hijas e hijos desaparecidos y volvemos a recordarle al estado su deuda pendiente ¿Dónde Están?

"Presidentes, gobernadores, alcaldes, procuradores de justicia, comisionados de búsqueda han pasado de puesto en puesto ¿y nuestros Desaparecidos? ¿y nuestras desaparecidas?".

DESAPARECER EN TAMAULIPAS ES ESFUMARSE

En Ciudad Victoria, Tamaulipas, una vez más como cada 10 de mayo las madres de los desaparecidos salieron a exigir que si vivos se los llevaron vivos los devuelvan, así como demandar que se intensifiquen y profundicen las investigaciones y las labores de búsqueda.

"Desaparecer en Tamaulipas es esfumarse no dejar rastro, no hay indicios de donde pueden estar no saber que pasó y muchos una localización", afirmó Josefina De León, coordinadora de la Red de Desaparecidos de Tamaulipas.

Cincuenta madres integrantes de la Red de Desaparecidos de Tamaulipas efectuaron una caminata a las afueras de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas para reclamar se agilicen las investigaciones.

Con mantas y cartulinas las madres mostraban las fotos de sus hijos desaparecidos, entre estos comerciantes, ganaderos, profesionistas, estudiantes e, incluso, policías. Hay quienes tienen nueve, 10, 12 y más años desaparecidos y no hay respuesta.

Agregó que ahí estaban las madres que hace tres, cinco, siete años acudieron a manifestarse sin que haya aún resultados.



Es necesario se agilicen los trabajaos se profundicen y amplíen pues lo hecho hasta ahora no es suficiente, comentó y añadió que es claro que no hay aún ningún resultado

La Red de Desaparecidos de Tamaulipas entregó a la Fiscalía una lista de hombres y mujeres desaparecidos desde el 2008 hasta el 2021.

POLICÍAS, LOS VICTIMARIOS EN TIJUANA

"Les vale madre nuestro dolor", gritó Rosa María Salcido con una mezcla de coraje e impotencia junto a un grupo de madres de personas desaparecidas que protestaron en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California (CEDH), este 10 de mayo.

Mostrando las lonas con los rostros de sus hijos se pararon frente a esas instalaciones en Tijuana y con listones de plástico cerraron simbólicamente la entrada para denunciar falta de apoyo del organismo.

¡Que se cierre Derechos Humanos! ¿Para qué la queremos si no nos apoya", gritaban

Rosa María perdió a su hijo Iván Contreras Salcido hace dos años, cuando fue detenido por la entonces Policía Estatal Preventiva (PEP), ahora convertida en Guardia Estatal.

El hombre de 40 años de edad fue privado de su libertad, torturado y asesinado un 29 de diciembre, y su madre encontró el cuerpo menos de una semana después.

La investigación de su caso, dice Rosa María Salcido, está en un expediente de más de 700 páginas que ella ha empujado para que no se cierre con el pretexto de que los presuntos responsables fueron asesinados.

Yo soy víctima del Estado. Lo que busco es que bajen la Ley de víctimas para la reparación del daño, porque yo de abuela paso a ser mamá. Mi hijo deja dos menores de edad

Además de la exigencia por la legislación pendiente, las madres de familia acusaron a la CEDH de no acompañarlos en sus jornadas de búsqueda y de haber eliminado la visitaduría que atendía sus casos.

FAMILIAS INCOMPLETAS

En Zacatecas, familiares de personas desaparecidas se manifestaron en pleno Centro de la capital para recordar a la población que hay familias incompletas y madres sin sus hijos.

En una jornada que dio inicio desde las 8 de la mañana, miembros de colectivas de búsqueda y familiares de desaparecidos renombraron las calles de la capital del estado con los nombres de las personas faltantes, a fin de generar conciencia.

La segunda actividad consistió en una marcha que partió desde el crucero de la avenida Juárez con la avenida Hidalgo, con dirección a Plaza de Armas, bajo los cantos "¿dónde están, dónde están nuestros hijos, dónde están?" y "¿por qué los buscamos? Porque los queremos".

EN PUEBLA EXIGEN CELERIDAD A FISCALÍA

En una manifestación de madres de personas desaparecidas frente a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla se exigió mayor rapidez en los procesos de búsqueda de las personas extraviadas.

Durante la protesta acusaron que no existen razones para celebrar en el estado, debido a la gran cantidad de gente de quien no se sabe su paradero.

Resaltaron que hasta 2 mil personas están desaparecidas en territorio poblano.

EN MORELOS OCULTAN INFORMACIÓN

Colectivos de personas desaparecidas en Morelos denunciaron que la Fiscalía estatal se niega a entregar información oficial sobre el número de personas ausentes en la entidad, lo cual no sólo representa un acto más de vulneración a la sociedad, sino también ahonda la crisis de ausencia de personas que prevalece en la entidad.

Angélica Rodríguez Monroy, del colectivo Regresando a Casa, afirmó que mientras, todos los días, las cifras de personas desaparecidas crece en la entidad, el fiscal estatal, Uriel Carmona Gándara se niega a entregar datos, además de que la dependencia sólo contabiliza en este renglón a quienes se tiene confirmado como secuestrado a plagiado, mientras que las desapariciones relacionadas con otros delitos, como la trata, no son tomadas en cuenta.

Ello hace más grande y más profunda la cifra negra de personas desaparecidas en Morelos donde, en el 2012 había el registro de tres mil personas ausentes, cuyo número, en este momento, debe ser más del doble

