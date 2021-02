¿Dónde está Glorimar? cumple dos meses desaparecida en Mazatlán

CULIACÁN.- Este martes, Glorimar López García, de 26 años de edad, cumple dos meses desaparecida. El 29 de octubre pasado fue presuntamente sustraída de su domicilio, en Mazatlán, Sinaloa.

También lee: IMSS se une y pide apoyo para encontrar a nutrióloga desaparecida

La Fiscalía General del estado mantiene activa una alerta de búsqueda para la joven enfermera, madre de tres menores de edad.

Su ficha del Protocolo Alba la describe como una mujer con una estatura de un metro 75 centímetros, complexión robusta, cabello largo, color negro, tez morena, cejas semipobladas, ojos medianos, color café y sin ninguna seña particular.

Los datos que aportan sus familiares en redes sociales, donde volvieron a subir nuevas fotos de ella en busca de ayuda para localizarla, es que fue vista por última vez, a las tres de la madrugada del 29 de octubre pasado, en su domicilio en el fraccionamiento Misiones del Puerto.

Su padre, Gerardo López, y sus hermanas circulan en las redes sociales fotos de Glorimar, de 26 años de edad, egresada de la Universidad Autónoma de Sinaloa y enfermera del Instituto Mexicano del Seguro Social, en busca de datos o testimonios que los lleve a su localización.

LA PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD

Los hechos se registraron el Fraccionamiento Misiones la madrugada del 29 de octubre, cuando de manera forzada habría sido sacada de su casa por dos hombres que llegaron por sorpresa al lugar alrededor de las 3:00 horas, según relataron testigos.

Glorimar es madre de tres niñas (de 6 años, 2 años y 11 meses) y enfermera. Trabaja en el área covid-19 de un hospital Instituto mexicano del Seguro Social (IMSS) de Sinaloa y sus familiares piden ayuda a la población para que regrese a casa.

Desde ese momento, su madre posteó en Facebook: "espero esto llegue a esas personas que tienen a mi hija... quiero decirles y pedirles con el corazón en la mano que nos la regresen por favor ella tiene que velar por tres niñas que son su vida... la incertidumbre de no saber nada de ella nos consume... somos personas de paz, humildes y trabajadoras que vivimos el día a día... no creemos tener enemigos y no queremos tenerlos".

Mi hija Glorimar López García es alguien dedicada a su trabajo a ayudar a personas que la necesitan... nosotros la necesitamos... de favor y con el corazón en la mano les pido piedad y que nos la regresen. Tenemos fe que te vamos a recuperar tal como te vimos la última vez, sana y salva

Los familiares han explicado que ella no podría estar lejos de sus hijas, una de las cuales recién cumplió años. Solicitaron ayuda a la población si alguien sabe algo que denuncie de forma anónima para que ella pueda regresar.

"En estos meses (Glorimar) ha apoyado a miles de personas y familias a salvar vidas, arriesgando su vida y con el temor de dejar a mis tres sobrinas sin ella, me parece increíble estar buscándola de esta manera. Solicito el apoyo de todos para encontrarla y con quienes está que nos la regresen por favor, quizás ella salvó la vida de algún familiar, amigo o conocido tuyo, los trató bien cuando estuvieron enfermos, y se preocupó por ellos. Ella quiere seguir salvando vidas, quiere seguir sonriendo, y como me dijo solo quiero ser feliz, ver a sus hijas crecer", explicó otro posteo de quien sería su hermana.