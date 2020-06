Doña María venció al covid cantando música ranchera

''Me dices que tú ya no me quieres, que el mundo y los placeres te importan más que yo'', interpretó la señora María de la Luz Adame Elizondo al ser dada de alta del "piso de la esperanza" del Hospital General de Zona número 7 de Monclova, Coahuila.

Doña María era conocida por interpretar melodías rancheras en el piso de la esperanza, donde estuvo hospitalizada desde el pasado 3 de junio se le informó que era portadora de covid-19.

De acuerdo con Elizabeth Meza Cortez, especialistas en terapia intensiva y responsable del piso donde se atiende a personas infectadas por covid-19, dijo que Adame Elizondo, les deja una enseñanza de fortaleza y buena actitud.

Durante los 12 días que doña María permaneció hospitalizada mostró mejoría, por eso se decidió su alta y deberá atender, ahora en su domicilio, las recomendaciones médicas.

Cuando Adame Elizondo fue hospitalizada presentaba dificultad respiratoria y trombosis.

Tras confirmarse el alta de la señora María, el personal médico, de enfermería, camilleros y limpieza, se acercaron a ella para solicitarle la foto del recuerdo, ella respondió con la canción ''Besos y Copas''.

El festejo

La señora María de la Luz, dijo que el próximo 1 de julio cumplirá 66 años, por lo que piensa celebrar en grande en compañía de sus tres hijos y donde planea agradecer a Dios por su infinita misericordia.

"Lo primero que voy hacer llegando a mi casa es hacer una carne asada", expresó al personal médico antes de marcharse.

Adame Elizondo aseguró que siempre le ha gustado la música, cada tema le recuerda una época de su vida, como "Cien años", de Pedro Infante, que es su tema favorito y le recuerda su juventud.

La paciente enfatizó que su mejoría se la debe en primera instancia a Dios y al profesionalismo y atención del personal médico donde recibió un trato de calidad y con calidez humana.





