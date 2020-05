Don Pedro trabaja su taxi bajo el riesgo del contagio para sobrevivir

En una mano carga una botella verde, con un líquido limpiador, con otra sostiene un pequeño recipiente del antibacterial; y en su rostro, don Pedro Barraza porta un cubrebocas, accesorio indispensable para esta emergencia sanitaria por coronavirus.

Lo que carga en sus manos son los productos de higiene que utiliza para mantener limpia la unidad de taxi que conduce todos los días. La misma que antes le servía para obtener ganancias de hasta 500 pesos diarios.

Pero ahora, al conductor de más de nueve años al volante apenas y le alcanza para comer. La cuarentena impuesta por las autoridades de salud y el programa Quédate en Casa Obligatorio, del gobierno estatal ha afectado sus ingresos, pues su pasaje se ve cada vez más reducido.

"¡Uhhh, noo!, antes me llevaba unos 400 o 500 pesos diarios para mí, ahora, si acaso, me voy con 100, porque tengo que pagar la renta de este taxi", cuenta a La Silla Rota el hombre de 62 años.

A pesar de que el propietario del vehículo comprende la situación que se vive y le ha reducido la cuota de la renta a 200 pesos, a don Pedro no le es suficiente para llevar el sustento a su familia.

Es padre de dos hijas, pero una de ellas ya está casada y la otra es estudiante. Por ello, aunque el dinero diario que gana con llevar a los ciudadanos de un punto a otro en Hermosillo, todos los días se levanta muy de mañana para trabajar.

"Ya nomás tenemos a una en la casa, pero está estudiando, le estamos ayudando a pagarle los estudios, la universidad. Queremos que salga adelante", dijo al limpiarse el sudor con un pañuelo, bajo las altas temperaturas que ya comienzan a asomarse en la capital sonorense.

Además de la poca afluencia de las personas en la calle por la cuarentena, el gremio de taxistas y chóferes de aplicaciones móviles se han visto afectados por una cláusula que incluyen los acuerdos del Consejo Estatal de Salud: la prohibición de más de dos pasajeros en los automóviles.

"Se acordó sancionar la utilización de vehículos particulares cuando vayan más de una persona a bordo y en movilidad peatonal, no se permitirá desplazarse en grupos", informaron las autoridades el pasado 8 de abril.

En los decretos, se incluía que los ciudadanos podían transitar en automóvil por sólo seis razones: compra de alimentos o medicamentos, asistencia a hospitales, ir a su lugar de trabajo si es catalogado como esencia; cuidado de adultos mayores o personas con discapacitad, o acudir a bancos.

También se establecieron multas de 300 a 8 mil pesos para quien las incumpliera estas medidas; y, a un mes de que se implementaron, se han multado a cerca de 500 personas, tan sólo en Hermosillo, según información de la dirección de Tránsito de la Policía Municipal.

Entre estas cifras están taxistas como don Pedro, que su trabajo es trasladar a las personas a los puntos que le soliciten.

Es por ello, que, en días pasados, un grupo de choferes, tanto de taxi, como de plataformas móviles, bloquearon una de las principales avenidas de la capital, el bulevar Luis Encinas, para exigir que no se les apliquen sanciones por hacer su trabajo.

"Queremos que nos den alguna alternativa para poder llevar el pasaje, no estamos en contra de las medidas de seguridad, la mayoría o todos traemos cubrebocas, sanitizantes, toallas húmedas. Que nos dejen o nos den una solución, que podamos brindar el servicio, salimos a trabajar por necesidad", declaró a medios de comunicación Sarahí, una conductora de Uber.

Pedro Barraza asegura que tanto él, como sus compañeros toman todas las medidas necesarias para protegerse a sí mismos y a los pasajeros.

Es por eso que el taxista carga siempre consigo una botella de líquido limpiador, un frasco con gel antibacterial y cubre su boca y nariz para evitar contraer el virus que ha quitado la vida a 45 personas y ha infectado a 485 sonorenses.

"Si vamos con 4 pasajeros que es el límite que caben en la unidad, si vamos a viajar con las medidas necesarias, cubrebocas, bien tapado, con lentes, yo creo que no hay ningún problema; si todos vamos cubiertos, no va a haber contagio, no puede haber contagio, estoy 200% seguro. Se nos debe permitir trabajar normal", pide a las autoridades.

Don Pedro no exige más, sólo que le permitan trabajar, sin estarse cuidando de las multas, que ya con cuidarse de una pandemia, es suficiente.

Por su parte, las autoridades han declarado que estas mediadas aprobadas el 8 de abril son necesarias para aplanar la curva de contagios en la Fase 3, por lo que todos lo deben acatar, en especial, las ciudades con mayor población como Hermosillo.

"Solo se ha logrado reducir en 45% la presencia de gente en las calles y espacios públicos cuando requerimos reducir en 85% esta movilidad para que sea efectiva la medida de distanciamiento social y resguardo domiciliario. Esta estrategia es la mejor vacuna contra el virus", afirmó el secretario de Salud, Enrique Clausen al momento de anunciarlas.





