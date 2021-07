Documenta Telemundo desabasto de medicinas en México

Las denuncias por escasez de medicamentos en México y sus consecuencias para el sistema público de salud y los pacientes, fueron retomados por Telemundo, en un reportaje en el que retrata con crudeza el sufrimiento de algunos pacientes con VIH/Sida o con cáncer.

También lee: Desabasto de medicamentos pega a pacientes con diabetes, cáncer e hipertensión

El reportaje de Albinson Linares, cuenta la historia de Gustavo Salazar, un paciente con VIH, quien no puede suspender su medicamento debido a que "enfermedades oportunistas" lo pueden matar.

"Si nosotros dejamos de tomar el medicamento podemos quemar un esquema, eso significa que el medicamento ya no funciona. Nuestra carga viral llega a niveles tan bajos que podríamos caer en etapa de sida y las enfermedades oportunistas nos matan", dice con la voz quebrada.

En muchos casos, el desabastecimiento obliga a las personas que sufren enfermedades crónicas a recurrir a las redes de apoyo, organizaciones sociales y farmacias privadas.

Salazar, de 34 años, recurrió a las redes sociales para contar la situación que padece cada vez que no consigue sus medicinas. "Cuando la gente te regala una de sus pastillas sabes que te dan un día más de protección, un día más de mejor vida, pero uno paga sus cuotas en el ISSSTE (el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado) y a veces no consigues nada", comenta con desesperación en una entrevista con Noticias Telemundo.

Desde su creación en 2019, el colectivo Cero desabasto, una organización que monitorea la escasez de medicinas en el país, ha registrado 4,504 reportes en su plataforma; solo en el primer cuatrimestre de 2021 recibieron 773 informes de pacientes y profesionales sanitarios que detallan la falta de acceso a medicamentos.

"La gente no comprende que el medicamento es una cuestión de vida o muerte para nosotros. Muchos piensan que se pueden comprar fácilmente en las farmacias, pero no se consigue, no les miento. Y cuando lo consigo cuesta 12,000 pesos mexicanos (unos 600 dólares). La mayoría de los chicos y chicas que viven con VIH no pueden pagar esas cantidades", asevera Gustavo Salazar.

Según el más reciente informe de Cero desabasto, la situación de los medicamentos no solo afecta a las personas con padecimientos graves sino que se ha convertido en una problemática general, al punto de que la escasez de los fármacos para controlar la diabetes ocupa la primera posición de sus reportes con un 19% de los casos denunciados en los primeros meses del año.

"El presidente Andrés Manuel López Obrador eliminó un órgano regulador de precios de medicamentos e insumos para la salud y trasladó todas las funciones a la Secretaría de Hacienda, pero ellos no tienen el conocimiento para hacer estos procesos, por eso ahora todo se tarda mucho más", explica Nicole Finkelstein Mizrahi, directora de AIDS Healthcare Foundation en México, una organización sin fines de lucro que apoya a las personas con VIH.

Que quede bien claro: habrá desabasto en tanto el medicamento no esté en las manos de quienes lo necesitan para vivir.



La salud de millones está en riesgo.#YaBastaConElDesabasto#MéxicoSinDesabasto#SinDesabastodeARVS pic.twitter.com/Z6rMuCeuo5 — AHF México #AHFMX (@ahf_mexico) July 9, 2021

Desde hace varios años, la escasez y el desabasto de medicamentos se han convertido en un problema cíclico para los mexicanos y es una situación que impacta la vida de los grupos sociales más desfavorecidos. Pero se ha agudizado desde mediados de 2019, cuando se hicieron cambios en las compras gubernamentales de medicamentos, como el metotrexato, tras sospechas de contaminación en algunas dosis, y ante las quejas del presidente López Obrador de que pocas empresas concentraban la venta y producción para presuntamente cobrar de más o cometer supuestos actos de corrupción.

"De ninguna manera estamos en contra de que se mejoren los procesos. El problema es cuando eso se hace a expensas de las y los pacientes porque estos cambios tienen consecuencias, que no sé si no se midieron o si no importó (...) pero ya tenemos casi tres años con un franco desabasto y con la desesperación y las vidas que eso cuesta", asevera Andrés Castañeda, médico y miembro de Cero desabasto.

Lee el reportaje completo aquí.

rst