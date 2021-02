¿División en Morena? alcaldesa de Hermosillo vs Benjamín Hurtado

Me agarran y me pegan por la espalda, y es otro golpe en la cabeza y es cuando caigo de bruces. Dos veces, claro que no hay video, eso no lo van a enseñar. La denuncia contra el responsable, el ayuntamiento, el personal de ese restaurante y quien resulte responsable de los hechos; va a ser, en lo personal, en contra de Célida López y el ayuntamiento