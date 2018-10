Diversidad ideológica, fortaleza y no debilidad: Héctor Astudillo

JUAN RAMÍREZ 17/10/2018 04:37 p.m.

Chilpancingo, Gro.- "El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ha hecho un llamado a la austeridad en el ejercicio del gasto público. En Guerrero, estamos listos para apoyar esta política de gobierno", resaltó en su mensaje a los guerrerenses el gobernador Héctor Astudillo Flores en su Tercer Informe de Gobierno ante el pleno de la LXII legislatura del Congreso Local.

En su mensaje, tras leer un mensaje a los guerrerenses , donde destacó lo más importante del avance de los ejes transversales de su gobierno , confirmó que en su administración se realiza una implementación de una política de gobierno abierto y transparente que está permitiendo a esta administración recuperar la credibilidad y la confianza de los guerrerenses en sus instituciones.

En este acto solemne, Baltazar Hinojosa Ochoa, secretario de SAGARPA y representante personal del presidente de México Enrique Peña Nieto, Astudillo Flores compartió un mensaje con los principales avances y desafíos que enfrentamos, así como las acciones que está tomando su administración para hacerles frente.

"Nuestro gobierno, a la mitad de su camino, mantiene firme su convicción de conducirse dentro de los márgenes de un Estado democrático de Derecho. Esta política, arroja sus mejores resultados cuando se practica con visión de futuro y apego irrestricto a los Derechos Humanos", expresó el mandatario guerrerense al comenzar a su mensaje que abarcó varios ejes y acciones .

"Hace 3 años, Guerrero vivía otras circunstancias políticas, sociales y económicas", recordó reafirmando que Hoy, la situación es distinta pues Guerrero cuenta con un gobierno que puede emprender planes y programas públicos en beneficio de los guerrerenses afirmando qué hay capacidad para construir obras de infraestructura en beneficio de la gente.

Destacó que en medio de todo los retos, Guerrero ha demostrado fortaleza y ha salido adelante, ejemplo es que la economía crece. Las inversiones llegan. El turismo sigue siendo motor y referente "Guerrero quiere ser parte de la solución a los desafíos que vive México. Hay un plan, hay rumbo y vamos a seguirlos". #GuerreroNosNecesita

Aceptó que se tiene conocimiento sobre cuáles son los pendientes, pero sobre todo se tiene la ruta para que Guerrero sigue avanzando hacia el futuro e hizo énfasis que el Gobierno de la República ha sido solidario con los guerrerenses. "Debo reconocer la invariable solidaridad del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto con Guerrero".

Convocó a todos los sectores de la sociedad y de los poderes públicos del Estado, a seguir trabajando con dedicación. "A los funcionarios de mi administración les pido que redoblemos esfuerzos para dar respuestas a las demandas de la gente y no olvidar también a lo que he denominado los nuevos usos del poder: no excesos, no abusos, mucho menos soberbia en el uso del poder".

A las organizaciones sociales les ofreció su apoyo, además de reiterarles mi respeto y voluntad así como a los empresarios de Guerrero, de México y extranjeros, "gracias por su confianza. Seguiremos trabajando al límite de nuestras capacidades, para que encuentren aquí oportunidades de inversión, que se traduzcan en condiciones de progreso para nuestro estado".

"La nueva configuración política requiere de la responsabilidad de todos", añadiendo que responsabilidad también es de este H. Congreso, del Poder Judicial del Estado, de los ayuntamientos, de los órganos autónomos, de los empresarios y de los medios de comunicación. "La democracia significa pesos y contrapesos, exigir y dar cuentas. Dialogar, conversar y aprender juntos". #GuerreroNosNecesita

Destaca que en y los municipios se desenvuelven en la normalidad; señalando que la visita a la entidad del Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador, ofrece certidumbre de trabajo en unidad y colaboración para resolver las necesidades de nuestra gente, reconociendo el trato ha sido de respeto y atención "Señoras y señores diputados de esta 62 legislatura. Seremos compañeros de viaje en los próximos tres años. Guerrero nos necesita a todos".

"Estoy convencido que la política, debe de ser la principal herramienta para trabajar en conjunto por nuestra tierra. La diversidad ideológica debe ser fortaleza y no debilidad. Juntos somos más y más fuertes. El carácter firme y digno de buenos hombres y mujeres guerrerenses, utilicémoslo para enfrentar nuestro presente y nuestro futuro, concluyó su mensaje .