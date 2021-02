Dispersan a migrantes con gas lacrimógeno en Tamaulipas

CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas (La Silla Rota).- Migrantes africanos agredieron a personal del albergue temporal municipal en Nuevo Laredo, por lo cual tuvo que intervenir la Policía Estatal y hacer uso de gas lacrimógeno para controlar la situación. Cuatro personas fueron detenidas por atacar a los agentes.

En el albergue, ubicado en las calles Juárez y Madero de Nuevo Laredo, migrantes africanos y cubanos protestaron por la falta de condiciones de aseo y alimentación. Reclaman que la alimentación es insuficiente y los sanitarios se encuentran sucios.

Cuando el personal de éste efectuaba un nuevo censo sobre los migrantes que se encuentran a fin de hacer llegar la lista y documentos a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, algunos de ellos empezaron a protestar a gritos por la lentitud con la cual se realizan los trámites, luego también se quejaron de la falta de higiene, ropa y alimentos.

Así empezaron a agredir de manera verbal y luego con empellones al personal del Albergue, el cual solicitó la presencia de la Policía Estatal ya que los ánimos se habían caldeado y temían por su integridad física.

Los migrantes en su mayoría del Congo y Angola, insistieron en las carencias y condiciones que enfrentan en el albergue, pues hay algunos que tienen ya más de dos meses de permanecer ahí.

Con la llegada de los elementos policiales los migrantes africanos los enfrentaron, por lo cual se hizo uso de gas lacrimógeno para someterlos. La Policía Estatal detuvo a tres hombres y una mujer por los desórdenes y agresiones.

Según el censo del Instituto Tamaulipeco del Migrante, en Nuevo Laredo hay mil 470 migrantes procedentes de África, un 80 por ciento del Congo, 17 por ciento de Angola y el resto de otros países.

Las casas de ayuda a migrantes “Nazareth” y “Amar” se encuentran totalmente saturadas al grado que los migrantes duermen en pasillos y patios. Agrupaciones religiosas han abierto otras casas como “Una Voz del Cielo” y “Barrios de Cristo” pero también se encuentran llenas.

Ante esa situación el alcalde de Nuevo Laredo, Enrique Rivas Cuellar, ordenó que no se reciba ningún migrante más, ya que no hay capacidad para atenderlos y no se está contando con el apoyo del Gobierno Federal para atenderlos.

ndm