Disgusta a ciudadanos regreso de alcalde de Chilpancingo

Luego que hace un par de días comenzó el rumor en los medios de que el alcalde con licencia, Marco Antonio Leyva Mena regresaría a dirigir el Ayuntamiento de la capital del estado, esto generó molestia a los chilpancingueños por considerar que quiso llamar la atención para su administración.

Pero hasta que el Congreso de Guerrero recibió dicho documento que envió a la Sala Regional del TEPJF, donde el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Héctor Vicario Castrejón y Benjamín Gallegos Segura, Oficial Mayor el Congreso local, coincidieron en declaraciones a los medios que en la resolución de la Sala Regional del TEPJF no implica necesariamente la reinstalación de Marco Antonio Leyva Mena en la Presidencia municipal de Chilpancingo.

Gallegos Segura fue más amplio en su entrevista con los medios de comunicación, confirmando la sentencia que emite la sala regional del TEPJF, donde ordena a la Legislatura que en la próxima sesión se haga un pronunciamiento.

“Ojo, no se está ordenando que se le reincorpore, si no que se haga el análisis correspondiente y le dé una respuesta jurídica al peticionario, aclarando que no se invade ninguna esfera de atribuciones, de ningún órgano legislativo”, destacó.

Puntualizó que el caso será turnado a la Comisión Correspondiente y abordado ante el pleno, explicando que el retraso de esa solicitud de Leyva Mena se debió a los diputados locales han solicitado licencia ante los tiempos electorales, lo que provocó que en comisiones, como la de Asuntos Políticos y Gobernación, quedara incompleta. Fue hasta esta semana quedó conformada completamente.

También les remarcó que a los medios que no se sorprendía el tiempo de respuesta que pide el TEPJF, inclusive en otros procedimientos les han dado 24 horas, añadiendo que el Congreso estatal buscará dar una respuesta lo más pronto posible, sea una respuesta negativa o positiva, dijo, contundente, que “se dará”.