"Disculpen las molestias, pero nos están matando"

PUEBLA (La Silla Rota).- En la primera semana de octubre al menos tres universitarios fueron asesinados en el territorio poblano y dos más están heridos. Dos de las víctimas fatales salieron de sus casas para ir a estudiar y nunca regresarán. Al tercero, lo arrebataron a su familia la madrugada del jueves en su hogar y metros adelante le dispararon para quitarle la vida.

Pero las tragedias de este mes tienen su antecedente. Ni el dolor ni la impotencia cambian, sólo los nombres de las víctimas, ya que en el año Aldo y Zendy también fueron asesinados, el primero por sus amigos de la BUAP y la segunda por un desconocido que la degolló.

El secuestro que terminó en asesinato

El lunes de esta semana, José Andrés de Larrañaga Canalizo salió a las 21:00 horas de las instalaciones de la Universidad de Ciencias y Desarrollo (UDES), donde estudiaba y presuntamente conoció a Abraham, Pablo y Arturo.

Sin embargo, esa noche ya no llegó a su casa. Su familia inició a través de redes sociales la búsqueda del joven de 20 años, originario de Tuxtepec, Oaxaca.

Ante la intervención de la Fiscalía General del Estado, su personal localizó el miércoles 3 de octubre el vehículo Mitsubishi Lancer color rojo de José Andrés en el municipio de Acatzingo, donde recientemente detuvieron al titular de Seguridad Pública Municipal, Vicente "N", acusado de ser líder de una banda de secuestradores en la zona huachicolera.



Los ministeriales continuaron las indagatorias y detectaron contradicciones en las versiones de tres estudiantes de la UDES. Uno de ellos, admitió que habían privado de la vida al oaxaqueño, quien según estudios de la FGE murió de asfixia por estrangulamiento.

La declaración del estudiante permitió localizar los restos de Larrañaga Canalizo en un paraje de Santa María Nenetzintla, junta auxiliar del municipio de Acajete, ubicado sobre la franja del Triángulo Rojo, donde se ordeña y comercializa huachicol.

Tres de los presuntos responsables del asesinato del joven desaparecido fueron detenidos por la Fiscalía y responden a los nombres de Abraham "N", Pablo "N" y Arturo "N".

Asesinan a Miguel Ángel mientras sigue búsqueda de José Andrés

Mientras se llevaba a cabo la búsqueda de José Andrés, en las primeras horas del jueves de esta semana fue confirmado el asesinato de Miguel Ángel N en el municipio de San Juan Atenco, también ubicado en el Triángulo Rojo.

Eran casi las 10 de la noche del miércoles de esta semana, cuando un grupo de personas vestidas de policías municipales ingresó al domicilio del universitario, cortó cartucho ante la resistencia de su familia y se lo llevó. La cual, también enfrenta la desaparición del primo de Miguel Ángel N, quien estudiaba en el Tecnológico de Ciudad Serdán.

La abuela de Miguel Ángel N intentó parar a quienes se identificaron como policías, pero uno de ellos cortó cartucho y no tuvo opción. Ese es el último recuerdo de su nieto de apenas 20 años de edad.

Horas más tarde, en la madrugada del jueves, el cuerpo sin vida de Miguel Ángel N fue hallado a metros de la vía del tren, en el ejido La Quebrada.

Como parte del operativo de policías municipales de San Salvador El Seco y San Juan Atenco, lograron la captura de Jaqueline S de 20 años de edad y Gerardo A de 40 años, quien portaba un chaleco con la leyenda "Seguridad Pública Municipal" al momento de la detención.

"Todos somos Aldo"

Aldo Jiménez, estudiante de 23 años de edad del Instituto Tecnológico de Tehuacán perdió la vida mientras que otro se encuentra estable. Fueron atacados con arma blanca en la colonia Santo Domingo, en el municipio de Tehuacán.

En la madrugada de este día los estudiantes fueron víctimas de un asalto en la calle 31 poniente, antes de llegar al libramiento Tecnológico Seminario, donde un individuo los agredió.

Aldo Jiménez era originario de Orizaba, Veracruz y estaba por terminar su carrera, cursaba el noveno grado de Ingeniería Civil.

Las dos víctimas fueron trasladadas a un nosocomio de la ciudad, pero Aldo no soportó la cirugía y falleció a consecuencia de dos puñaladas en el abdomen. A Enrique Romero lo mantiene en observación médica.

El asesinado de su compañero provocó que el viernes pasado, estudiantes del Instituto Tecnológico marcharon desde las instalaciones del plantel a la Casa de Justicia en Tehuacán para exigir que el homicidio de Aldo no quede impune, aunque hasta el momento no hay ninguna detención. Con pancartas "Todos somos Aldo", exigen justicia y seguridad.

Tehuacán es uno de los municipios donde meses atrás el gobierno estatal tomó el control directo de la Seguridad Pública Municipal como en San Martín Texmelucan, Amozoc y Ciudad Serdán.

Este lunes por la mañana, al menos 4 mil habitantes de Tehuacán salieron a las calles para exigir justicia y manifestar su inconformidad con el aumento de la delincuencia en esa región.

Mientras tres familias lloran la partida de sus hijos, una más anhela aparezca Marco Antonio Álvarez Fuentes, quien despareció desde la madrugada del lunes de esta semana en la localidad de Xaltepec, perteneciente al municipio de Palmar de Bravo, también ubicado en la franja huachicolera.

"Disculpen las molestias, pero nos están matando"

Zendy Guadalupe Flores, quien estudiaba enfermería fue privada de la vida en San Aparicio el 11 de julio. De acuerdo con los datos dados a conocer, un sujeto la degolló y arrojó su cuerpo a un terreno de siembra.

A dos meses del asesinato de la adolescente de 16 años de edad, su familia exigió a la Fiscalía General del Estado avances de la investigación y encontrar al responsable.

"Si no pueden con su trabajo que renuncien", expresaron con molestia los familiares de Zendy Guadalupe, cuya investigación no tiene avances, dicen.

Pablo Rodríguez Salgado, padre de Zendy Guadalupe expuso que "el gobierno no hace nada y el asesino anda suelto".

La investigación, agregó, se estancó con el retrato hablado del presunto responsable de los hechos, pero teme que hayan dado carpetazo al caso de su hija.

"No sé qué pase. Si ya le dieron carpetazo o no sé (...) Que encuentre (el gobierno) al asesino. Para eso está, ¿no? Para eso está la Fiscalía. Si no pueden con su trabajo, que renuncien. Pero exigirles que ya encuentren al asesino porque no podemos estar tranquilos."

La indignación de los ciudadanos es tal, que protestaron con la siguiente leyenda: "Disculpe las molestias, pero nos están asesinando".

Estudiante de la BUAP participó en secuestro y asesinato de Aldo

En Puebla, no es la primera vez que un universitario es asesinado por quien públicamente dijo ser su amigo.

El 17 de mayo del año en curso, Iván de 19 años de edad, amigo de Aldo Islas Todd, estudiante de la BUAP, con engaños lo invitó a un motel. Otros 3 jóvenes, entre los que se encuentra una mejor de 15 años de edad participaron en el secuestro y asesinato del teziuteco. Los cuatro presuntos responsables fueron detenidos por la Fiscalía de Secuestros y Delitos de Alto Impacto (Fisdai).

Guadalupe N de 18 años de edad, Nayeli N de 15 años de edad y Jorge Luis N de 19 años son originarios de la zona huachicolera de San Martín Texmelucan. Mientras Iván Candido, de 35 años de edad es originario de la Ciudad de México.

Ninguno de los 4 cuenta tenía antecedentes penales.

De acuerdo con la carpeta de investigación, Amedleni Uriel, también estudiante de la BUAP en la Facultad de Contaduría, fue el que planeó el secuestro de su compañero Aldo Islas exigió a la familia de la víctima un rescate de 750 mil pesos.

La mecánica de los hechos estructurada por la Fiscalía General del Estado, indica que Aldo Islas fue llevado con engaños a dos moteles de la capital poblana el pasado 17 de mayo. Finalmente, se hospedó junto con los ahora detenidos en el Motel Miño, ubicado en la colonia Resurgimiento, donde fue localizado su cuerpo.

La fiscalía exhibió vídeo en los que se corrobora el traslado del primer motel al segundo y como la víctima ingresa sin ser forzado al Motel Miño, por lo que se presume lo engañaron. Ya en las habitaciones, porque fueron contratadas dos por el número de personas, cuando opuso resistencia, fue asfixiado por sus plagiarios.

Hoy nuevamente la comunidad universitaria se conmocionó con la balacera que hubo atrás de la Universidad Iberoamericana de Puebla, donde murió Estéfano Alvarado Granados de 23 años de edad y resultó herido Juan González de 24 años, quien estudia en el Tecnológico de Monterrey.

