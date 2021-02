Discriminan a familia de Guerrero que venía de CDMX por covid

Tras regresar de la Ciudad de México, luego de que su pequeña de tres meses de nacida fue operada del corazón, la señora Lizeth Ariana Camacho, su esposo y dos otros dos hijos, fueron expulsados de su comunidad en el municipio de Marquelia, Guerrero, debido al miedo de pobladores a un posible contagios de covid-19.

''Llegando a mi pueblo me encontré con un filtro en la Barra de Tecoanapa, y me dijeron que ya no podía pasar''.

Lizeth explica que no le permitieron entrar a su domicilio, por lo que fueron llevados a una escuela, sin embargo de ahí también fueron desalojados y trasladados a una casa abandonada, la cual no contaba con servicios.

''Me dijeron que la comisaria Nancy Ventura Camacho había dejado dicho que no dejaran pasar a la gente que venía de la Ciudad de México; porque pensaban que venía contagiada del covid-19''.

''No, como voy a tener eso (covid-19), vengo de la Ciudad de México, no vengo contagiada, porque para entregarnos a la niña, nos revisaron, además nos hicieron preguntas a todos antes de que nos entregaran a la niña'', aseguró Lizbeth.

Tras nuestro regreso de la Ciudad de México, nos pidieron que nos fuéramos 14 días, para evitar algún contagio y que después regresáramos.

?''Ese día me mandaron a una escuela secundaria, nos dejaron hasta las 12 del día del 16 de marzo. Luego de una reunión me dijeron que la comisaria Ventura Camacho y sus allegados, con la policía comunitaria, acordaron que me quedara aislada en una casa abandonada y sin ningún servicio”.

Para llegar a la vivienda a donde nos enviaron fuimos obligados a caminar por la orilla del mar, vigilados por integrantes de la policía comunitaria de la UPOEG.

Una vez instalados en la casa, la familia de la señora Lizeth llegó a la vivienda para llevarles comida, para ella, su esposo y los tres menores.

Tras esta larga travesía, una pareja propietaria de una hospedería en esa localidad de la Costa Chica de Marquelia se compadeció de la familia de Lizeth y les brindó una habitación en su hotel.

Sobre este caso la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, encabezada por Ramón Navarrete, abrió una investigación por parte del Ministerio Público e informó que se castigará a quienes hayan violentado los derechos de la familia.

En tanto, la comisaria Nancy Ventura y su equipo, informaron que sólo trataran el caso con la CDHEG.

Con información de Milenio

(Karla Alva)