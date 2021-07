Disciplina, el secreto de una comunidad de Oaxaca que se ha librado de la covid

OAXACA.- Con reglas que se votaron en asamblea, autoridades y habitantes de la comunidad de San Miguel del Río, perteneciente al distrito de Ixtlan, bloquearon el paso a la Covid-19. Aquí se mantiene sin un solo contagio.

En la comunidad, asentada en la Sierra Juárez, a 58 kilómetros de la ciudad de Oaxaca, viven 400 habitantes y desde hace 16 meses cuando se conocieron los riesgos del covid decidieron en asamblea imponer reglas, entre éstas quedaron prohibidas las visitas y las fiestas; el templo católico, el cementerio, la escuela y la casa de salud permanecen cerrados.

Al lugar sólo pueden salir o entrar sus habitantes, sobre todo quienes deben trasladarse a otros puntos a trabajar y a las 9:00 de la noche se cierra la única entrada y salida al poblado, expresa la secretaria municipal, Irene Bernardino López Cruz, para el periódico El Sol de México.

Los habitantes del lugar se turnan para ser la vigía un día a la semana, para que por el arco principal sólo entren o salgan sus habitantes.

Instalar filtros sanitarios y cerrar sus accesos fueron medidas que diversas comunidades impusieron desde el año pasado para impedir la propagación del virus SARS-CoV-2 que se ha logrado frenar en zonas rurales.

Además, si logra entrar a la población por algún motivo y porque tiene un familiar, "tiene que estar en su casa, portar su cubrebocas y no andar en la calle, esas son las recomendaciones que se le hace a las personas que no viven aquí", señala la funcionaria.

"No hay médico, una vez a la semana viene la brigada de salud, hay medicina, pero sólo tenemos una responsable que no sabe qué recetar", lo que hace más apremiante evitar contagios de Covid-19, porque desde el 2016 en caso de enfermedad se debe salir a buscar un médico particular", explica.

De los 570 municipios que conforman la entidad, el 12% no ha reportado alguno de los 49 mil 769 casos notificados hasta el pasado sábado en 499 municipios oaxaqueños, de los cuales Oaxaca de Juárez acumula 14 mil 121 casos positivos, es decir el 28.3% de la totalidad en el estado.

