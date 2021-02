Diputados se retractan por nombrar personas non gratas a Salmerón y Noroña en NL

Monterrey, N. L- Luego de que aprobaron la decisión de No Gratos, los diputados de Morena en el Congreso Local, se retractaron y buscaron echar abajo la determinación contra Pedro Salmerón y Gerardo Fernández Noroña.

A nombre de los legisladores de Morena, Marco González dijo que votaron solo por solidaridad con el empresario Eugenio Garza Sada, sin embargo, hoy se retractan de la votación.

La diputada de Morena Julia Espinosa de los Monteros, salió en defensa de Gerardo Fernández Noroña y de Pedro Salmerón y de sus adjetivos de considerar valientes a los asesinos del empresario Eugenio Garza Sada y solicitó que se reconsidere la decisión de los diputados de considerar personas No Gratas en Nuevo León a ambos.

Lo anterior, luego de que los diputados de Acción Nacional mostraron en la sesión cartelones donde mostraba el rechazo a Salmerón y Fernández que al parecer vendrían a Nuevo León en fecha próxima.

"Noroña y Salmerón Fuchi, guacala, fuera de Nuevo León", decía un texto que llevó a la legisladora de Morena a salir en defensa de los adjetivos de Salmerón y Fernández al argumentar la tolerancia y la libertad.

"Respeto al legado de Don Eugenio", "Libertad Sí, Libertinaje No", "Don Eugenio es ejemplo, Noroña y Salmerón Fuchi", se leyó en otros cartelones que portaron los panistas en la tribuna.

"Solicito la aprobación de un llamado a la reconciliación y a la reconsideración a la aprobación del acuerdo del 23 de septiembre de 2019 de declarar personas No gratas para Nuevo León a Pedro Salmerón y a Gerardo Fernández Noroña, toda vez que en las leyes locales no existe esa figura", dijo en la tribuna Julia Espinosa.

En su oportunidad el diputado Luis Susarrey señaló que la sociedad regiomontana está formada en la cultura de valores y recordó que la diputada Espinosa de los Monteros, "no dijo nada se quedó callada cuando aprobaron el punto de acuerdo y ahora viene a querer revertir. A lo mejor desde México le hicieron una llamada para que subiera a tribuna a defender a Noroña".

Lugo Susarrey advirtió a Fernández Noroña y a Salmerón: "Sí no podemos hacer nada para impedir que entren al estado, sí podemos decirles que no son bienvenidos, porque aquí en Nuevo León no consideramos valientes a los criminales y no queremos ese ejemplo a nuestros hijos".

Después la diputada de Morena volvió a la cargada y pidió que se considere Non gratos a Felipe Calderón y a Vicente Fox.

Al final, tras el arrepentimiento de los diputados de Morena de su decisión, la propuesta morenita fue desechada por mayoría y se mantiene el Non gratos a Salmerón y Fernández Noroña.

